「カントリーマアム」のアイスサンドが登場！ 10．28から「セブンイレブン」限定で発売
不二家のロングセラー商品「カントリーマアム」がアイスサンドになった「カントリーマアムアイスサンド」が、10月28日（火）から、全国の「セブンイレブン」限定で発売される。
【写真】おいしそう！ 「カントリーマアムアイスサンド」の断面
■砕いた「カントリーマアム」をイン
今回登場する「カントリーマアムアイスサンド」は、砕いた「カントリーマアム」入りのバニラアイスを大きな「カントリーマアム」2枚でサンドした一品。
外はさっくり、中はしっとりとしたクッキーの歯ごたえと、口いっぱいに広がるクリーミーなバニラアイスの風味に加えて、アイスの中に入っているクラッシュした「カントリーマアム」のゴロゴロとした粒感が食感のアクセントとして楽しめる。
担当者は本商品についてコメント。「砕いたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスを大きなカントリーマアムでサンドしたボリューム満点の同商品は、カントリーマアム好きの方々に期待通りのおいしさと、満足感を感じていただけるはずです」とプッシュしている。
【写真】おいしそう！ 「カントリーマアムアイスサンド」の断面
■砕いた「カントリーマアム」をイン
今回登場する「カントリーマアムアイスサンド」は、砕いた「カントリーマアム」入りのバニラアイスを大きな「カントリーマアム」2枚でサンドした一品。
外はさっくり、中はしっとりとしたクッキーの歯ごたえと、口いっぱいに広がるクリーミーなバニラアイスの風味に加えて、アイスの中に入っているクラッシュした「カントリーマアム」のゴロゴロとした粒感が食感のアクセントとして楽しめる。
担当者は本商品についてコメント。「砕いたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスを大きなカントリーマアムでサンドしたボリューム満点の同商品は、カントリーマアム好きの方々に期待通りのおいしさと、満足感を感じていただけるはずです」とプッシュしている。