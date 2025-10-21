フリーマン夫妻がインスタでプレゼント企画

“神対応”に称賛が送られている。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手とチャルシー夫人は20日（日本時間21日）、共同でインスタグラムを更新。「ワールドシリーズの試合チケット4枚」と「サイン入り野球ボール」をプレゼントする企画の実施を発表した。「最高の家族」「アメージング」とLAファンも拍手喝采だ。

フリーマン夫妻は「今シーズン、家族みんながたくさんの愛をもらいました。今度はみなさんにもワールドシリーズの魔法を体験してほしいと思っています！」とし、プレゼント企画を発表した。応募方法は2人のインスタグラムをフォローし、投稿に「いいね」を押す。さらに試合に行きたい友人3人をタグ付けし、応募回数に制限はないとういう。

フリーマン夫妻がチケット招待企画を行うのは今回が初めてではない。レギュラーシーズン、プレーオフ、ナ・リーグ優勝決定シリーズ前にも行っていた。もっとも、やはり頂点を決めるワールドシリーズとなれば反響は別格だ。「フレディは本当に紳士そのもの」「何て素敵なの。フリーマンは本当に素晴らしい人間」「フリーマンのような人間はいない」「私にお願い！」と称賛の声が殺到した。

ドジャースは2年連続でワールドシリーズに進出。頂点を決める戦いは24日（同25日）から開幕し、ブルージェイズ-マリナーズの勝者と相まみえる。（Full-Count編集部）