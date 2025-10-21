RADWIMPSトリビュートアルバムに注目集まる 予想合戦でSNSも盛況
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、11月19日にリリースされることが発表された。
【番組カット】アグレッシブにベースを弾く武田祐介ほか、RADWIMPSのアツいライブ写真多数
同作は、18日に広島グリーンアリーナで開催されたアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』初日公演の終演後、リリースを予感させるポスター掲出というサプライズ形式で告知されたもの。その後、「ロックバンドなんてもんをやってきたよかった」という言葉が添えられたビジュアルとともに、トリビュートアルバムの発売が正式に公開され、ファンの間では驚きと期待の声が広がっている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』には全14曲が収録予定で、参加アーティストおよび収録楽曲の詳細は後日発表される。SNS上では、参加アーティストを予想する投稿が相次ぎ、盛り上がりを見せている。
