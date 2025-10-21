お笑いコンビ「さや香」の石井（37）が、20日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。東京進出後の仕事の変化について語った。

2014年のコンビ結成翌年から「M―1グランプリ」に出場し続けた同コンビ。石井の相方・新山は、初めて準決勝に残った22年には、精神的にも経済的にも準備ができておらず、東京進出のタイミングを逃したため、23年のM―1では東京進出への足がかりにするべく「見せ算」で勝負に出たと語った。

対して「ネタは100パーセント新山に任せていた」という石井は、「見せ算」をやるために出場するというのは聞かされていなかったと告白。大阪時代は、舞台の出番を優先しテレビのオファーがあっても断る状態で、数年間同じレギュラー番組へ出演。上京後はその「ループから解き放たれた感覚」と話した。

上京前と比較し、石井は「ずっと大阪で同じ環境というのが…会う人も同じで、いいと思ってる自分もいた。こんだけ仕事もさせてもらってるし…って思ってたけど、それがなくなって、より思ったというか」と回想。番組MCの「とろサーモン」久保田かずのぶは「大阪で縛られてたこともあったけど、今は解放された楽しみが見えて来るっていうことでもある」と、石井の気持ちを代弁した。

そして久保田は、自身は大阪でレギュラー番組を持ったことがないため経験がないと前置きした上で、「さや香」が5年にわたりレギュラー出演していた、MBS「せやねん！」に言及。お笑いコンビ「トミーズ」雅がMCを務める同番組について「東京で失敗しても、その番組にまた戻れるっていうのは、ちょっとあるの？」と聞いた。

これに石井は「いや…考えてないですね、そんなことは」と否定したが、久保田が「“戻っていいですか？”って言ったら戻れるの？」と重ねると、新山は「戻…れますね」とポロリ。「ファミリーなんで、関西は。プロデューサーの方とかも一緒なんで、一緒にご飯に行ったらたぶん全然戻れると思う」とぶっちゃけると、久保田は「いつまでも、あると思うな雅と金」と一句詠んで笑わせていた。