藤あや子、秋めいた自宅ガーデニング披露「豪邸ですね 素晴らしいな〜」「一気に季節が進みましたね」 庭の藤棚の葉が少しずつ冬支度始める
歌手の藤あや子（64）が20日、自身のブログを更新。「東京は小雨が降っていて少しひんやりしています」「庭の藤の葉は色づいてきて少しづつ冬支度を始めています」と書き出し、秋らしくなった自宅ガーデニングの写真を披露した。
【写真】「豪邸ですね」「一気に季節が進みましたね」秋らしくなった自宅ガーデニング披露の藤あや子
今年4月のブログでも蘭やジャスミンの木、ミント、あじさい、ローズマリーなど、さまざまな種類の植物が育つ庭の様子を紹介していた藤。
この日は、色づいた藤をはじめ、季節の移ろいを感じさせる植木の植物たちの様子を披露した。
投稿では「今年の夏の暑さのせいなのかゆっくり秋を味わうことが当たり前ではなくなってきましたね 急激な気温の変化で身体が追いつかず不調を訴える方も多いと思います」とファンを気遣い、自身も「日々のヨガレッスンもポーズの入り方とかバランスが微妙に違うので体調の変化を自覚します」と近況を報告。
続けて「世の中に渦巻くネガティブな出来事は出来る限り留めることなく 気持ちが少しでも楽になるようにご自身に癒しを与えてくださいね」と語りかけ、床暖房でくつろぐ愛猫・オレオやマロンケーキなど、自身の最近の“癒やしの存在”の写真も添えた。
コメント欄には「一気に季節が進みましたね 東京も少しづつ木々が色付き始めましたね」「豪邸ですね 素晴らしいな〜」「植物も ネコちゃんたちも 人間も､秋バージョンにシフトしていきますね」「オレオちゃん、床暖、気持ち良さそうですねぇ」など、さまざまな声が寄せられている。
