½÷Í¥¤Î¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤âÉ×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¼Æºê³Ù¡Ê33¡á¼¯Åç¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿Ìî¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀè·î²ÈÂ²¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¡¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï»Ø¤µ¤·¤¿¤ê¡¡²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¡É×¤¬¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Á¡¡¤Ã¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¦¡¦¡¦¡×¤Èµ¤·¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢ËÜÅö¤Ë2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤È¿¿Ìî¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤â40Ê¬ÂÔ¤Á¤¯¤é¤¤¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¡º£²ó¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æµã¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤Ç¤¤Æ¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤â¥ß¥Ë¡¼¤â¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤Î²È¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÊý¤¬¡Ø¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤³¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£¡Ö¤ªÃë¤ÎÎ¥Æý¿©¤Ï¥È¥¥¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¡¥Ù¥Ó¡¼¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¡ÎÙ¤Î»Ò¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¥Æý¿©¤ò½ª¤¨¤¿¤é¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¥¿¥¤¥àÆÍÆþ¡ª
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥¥¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬ÄÌ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¡¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Î¿²´é¤È¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é1¿Í¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Á¥¥ó¥Ñ¥ª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÃë¿²¤«¤éµ¯¤¤¿¤é¤Þ¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤ÎÊÕ¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¡²ÖÃÅ¤Î¼þ¤ê¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¡¥Õ¥©¥È¥¡¼¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¡¡¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¡Àè·îÍè¤¿»þ¤Ë¿©¤ÙËº¤ì¤¿¥á¥¤¥×¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Á¥å¥í¥¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¡µ¢¤êºÝ¤Ë¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ä¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡¢¥é¥Ó¥Ã¥È¤È¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÂÚºß»þ´Ö¤Ï5»þ´Ö¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¡½é¤á¤Æ¤Î2¿Í¤Ç¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤Ç¤âËþµÊ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤ª½Ð¤«¤±¤ÏÉ×¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¤è¤¯Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ª²È»þ´Ö¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ2¿Í¤Ç¤â¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤äÎ¥Æý¿©¤ÇÇº¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ëº£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ö#1ºÐ3¥ö·î¡×¡Ö#¿Æ»Ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¡Ö#³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö#¤ª½Ð¤«¤±¡×¡Ö#¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£