【WRC世界ラリー選手権】第12戦 セントラル・ヨーロピアン・ラリー

【映像】橋の欄干へ激しく衝突→即座に「OK」の衝撃光景

WRC（世界ラリー選手権）の第12戦が19日まで開催され、トヨタが今季のマニュファクチャラーズチャンピオン獲得を決めた。一方、“ライバル”ヒョンデのエースで昨季王者のティエリー・ヌービルは最終日にリタイアしたが、橋に激突する衝撃のアクシデントと直後の様子が反響を集めた。

ドイツ、チェコ、オーストリアの3カ国を跨いで開催された今大会は、トヨタのカッレ・ロバンペラが優勝。加えて、エルフィン・エバンスが2位、勝田貴元が4位と、トヨタはホーム戦となるラリー・ジャパンを前に抜群の結果を残した。一方、ヌービルは今季、不運も重なって結果を残せず、12戦終了時点で未勝利。今大会も、得意とする最終日にリタイアを喫した。

現場となったのはSS15で、住宅地内のゆるい左コーナーを抜けて小さな橋を渡るセクションで、タイヤを滑らせたのか、アンダーステア気味に橋の欄干へマシンを直撃させてしまう。俯瞰のカメラからの映像で見ると、ヌービルのヒョンデi20 N ラリー1は、フロント部分が大破した。

しかし、ヌービル組のコンビは「OK」という札を見せている。鉄の欄干がひしゃげるほどのクラッシュで衝撃も相当強かったと思われるが、すぐさま「OK」サインを出すWRCらしさが垣間見られたシーンだった。その後、ヌービルのマシンを移動させると、路面にオイルが撒き散らされており、このSS15はキャンセル（中止）となった。また、WRCの公式Xでは、同現場の写真とともに「幸いにも彼（ヌービル）とコ・ドライバーのマルタイン・ウィダエゲは、このステージで橋に衝突したが、無事でした」と乗員の無事を伝えている。

視聴者のコメント欄にも、「OKって」「コンクリだからやばいよ」「石橋に刺さって止まる・・・」「がっつり当たってる」「寒すぎて霜が降りてて滑ってノーコントロール」「OK/SOSはレスキューの要否のサイン」「ヒョンデ、特にヌービルはお祓い行け」など、さまざまな反響があった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）