歌手の工藤静香（55）が20日、Instagramに手料理の写真や動画を投稿し、様々な反響が寄せられた。

【映像】工藤静香の「すんごい豪邸」と話題の自宅

これまでにも、「すんごい豪邸」「自宅、森！！！」「こっ、公園ですか？！」と、驚きのコメントが寄せられた自宅の庭の様子や、「後で殻から身を外すのはかなり熱くて修行のようでしたが…」とつづった、殻がついたままのシジミを入れて炊き上げた炊き込みご飯など、私生活の様子をInstagramで紹介している工藤。

手料理が並ぶ食卓に反響「こんな食事が出てくる家庭はサイコーですね！」

20日の投稿では、「鶏、ごぼう、まいたけの炊き込みご飯。食べ切り1合しか炊かないので、鶏肉1パックの半分を炊き込みご飯、その残りをそばつゆに。私のきんぴらごぼうは牛肉入りです。完全なるおかずになります！」とつづり、綺麗に盛り付けた炊き込みご飯ときんぴらごぼうを並べた食卓を披露した。ファンからは、「豪華で美味しそう！」「秋の食卓！たべたーい」「こんな食事が出てくる家庭はサイコーですね！」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）