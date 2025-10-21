女優広瀬すず（27）が21日、都内で行われた、富士フイルム「instax “チェキ”新製品発表会」に登壇した。

「情熱を持っていること」を聞かれると「ここ最近は健康…」と照れ笑い。3時のヒロイン福田麻貴（37）も「早いですって！ 私の同世代くらいですよ、健康って言う人」とツッコんだ。

さらに広瀬は「運動と食事と。お家からジムまで遠いんですけど、走りと歩きを混ぜて行ってみたりとか。ご飯屋さん行ったら帰り歩くとか、魚もちゃんと食べようとか。＃丁寧な暮らしを、今情熱を持ってやってます」と笑顔。「良い生活を続けるとメンタル的にも明るくなるというか、良いことが多いなって」。

会場には、広瀬が今行きたい場所というスペインの風景を模したセットが登場。行きたい理由を聞かれると「最近、今年旅行に目覚めまして。いろんな所に行ってる旅行好きな友だちに聞くと、スペイン良かったってことがすごい多かったんです。海外にプライベートで行くことが全然多くないのでいつか行ってみたい」と説明した。

一方福田は「たまたまなんですけど、近々行く予定がある」と明かし、広瀬は「ついていっていいですか」とお願い。福田は「いいんですか、逆に」と歓喜した。

インスタントカメラ「instax “チェキ”」にセルフィーカメラを初搭載し、音声録音もできる上位モデル「instax mini LiPlay＋」が登場。広瀬がチェキを使いたいシチュエーションについては「この前（作品の）現場にチェキを置いてくださってて。みんなでアルバムを作って、自由に撮影してそこに入れてって言うスタイルで現場で皆で楽しんでた。現場の皆さんといろんな角度から楽しめたらいいな」とほほ笑んだ。