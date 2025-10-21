ドジャースは２０日（日本時間２１日）にドジャー・スタジアムで、２４日（同２５日）に開幕するワールドシリーズ（ＷＳ）に向け練習した。

ア・リーグ優勝決定シリーズが第７戦までもつれ込んだのに対して、ドジャースは４連勝で決着し、中６日空くことになり、実戦勘が不安視されている。練習だけではチームの盛り上がりも限られそうだが、心配は無用だ。

この日、ドジャースのクラブハウスの真ん中にさんぜんと輝くトロフィーが鎮座していた。大谷翔平投手（３１）がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で先頭打者弾を含む３本の本塁打を放ち、先発投手として６イニングで１０奪三振を記録。シリーズＭＶＰに輝いた。その際に壇上で贈呈されたトロフィーだ。そこには「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ（チームの功績）」と記されたプレートが貼られていた。球団関係者によれば、大谷からの要請で作ったという。

第３戦まで１１打数２安打１打点と不振だった大谷は受賞後に「みんなでもらった」とチーム一丸を強調。シャンパンファイト後に山本由伸投手（２７）がトロフィーを手に笑顔の写真を自身のインスタグラムに投稿している。チーム全員で勝ち取ったことを形にしたわけだ。

ロバーツ監督は「彼の人間性を表しているよね。翔平はナ・リーグチャンピオンを彼だけではなく、チーム全体でとったのだと言いたかったんだ。あの試合はすごかったけど、４勝する必要があって、それは皆でとったから」と語った。

球団史上初、１９９８〜２０００年のヤンキース以来となる連覇を目指すＷＳ前にチームの団結は一段と高まった。