【赤ペン！】巨人で退団者が相次いでいる中、駒田徳広三軍監督（６３）もユニホームを脱ぐことになった。現役時代に１３本もの満塁本塁打を放ち、「満塁男」と呼ばれた希代のスラッガー。彼は第２次長嶋茂雄監督時代１年目の１９９３年オフ、最初にＦＡ宣言して巨人から去った選手でもある。

退団のきっかけは、中畑清打撃コーチとの確執にあった。駒田氏が初球をあっさりと見逃したり、三振すると足早にベンチへ帰ったりする姿を中畑コーチが問題視。「監督にやる気が伝わらないぞ」と叱責したのだ。

しかし、初球の見逃しには「相手バッテリーの狙いをかく乱するため」という駒田氏なりの狙いがあった。三振後の態度への非難にも「悔しさを見せて意味があるのか」と反発。こうして両者の溝が深まる中、長嶋監督は駒田氏と同じ一塁手の中日・落合博満をＦＡで獲得する決断を下した。

それなら自分もＦＡ宣言して、巨人を出て行くしかない。そう考えた駒田氏は、藤田元司前監督に相談した。藤田氏は横浜（現ＤｅＮＡ）監督の近藤昭仁氏に連絡。近藤氏は８９〜９１年、藤田氏の下で巨人ヘッドコーチを務めていた縁があり、あうんの呼吸で駒田氏の移籍が決まった。

私はその後、駒田氏に当時の経緯を聞いた。実はＦＡ宣言の前、藤田氏にこう諭されたという。

「巨人を去るにしても、売り言葉に買い言葉のような形で出て行ってしまってはいかんぞ」

そこで駒田氏は長嶋さんに直接、横浜へＦＡ移籍することを伝えた。すると、長嶋さんはこう励ましてくれたそうだ。

「自分で自分の行く道を決めたんだからな。俺からもエールを送るよ。頑張ってやりなさい」

この一言で「救われた気分になった」と駒田氏は言った。「最後は長嶋さんに快く送り出していただいたんですから」と。

駒田氏は０１年、横浜で２０００安打を達成する。巨人１１年間で１０２９安打、横浜７年間で９７１安打。名球会のハワイ旅行で長嶋さんと食事をした時、「自分の中で達成感があった」と振り返った。

そして、２１年オフ、三軍監督として２９年ぶりに巨人に復帰。長嶋さんの追悼試合が行われた８月１６日、三軍と慶大のプロ・アマ交流戦では選手と同様、駒田氏も背番号３のユニホームを着て指揮を執っている。「選手たちには大きな思い出になるでしょう」と話していたが、駒田氏自身も感慨深いものがあったに違いない。