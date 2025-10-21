元朝ドラヒロイン女優が、２３回目の結婚記念日に夫婦ショットを披露した。

２１日までにインスタグラムで「今日は私達夫婦の２３回目の結婚記念日でした 毎年、何故か結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが 毎年、ネタの様に笑いになっているので良しとしましょっ」と伝えたのは、女優の細川直美。

「今日はケーキでお祝いをしました 夫婦共々、紆余（うよ）曲折ありますが これからも健康で明るくちょっとのんびりな家族でいたいと思います これからも家族共々どうぞ宜しくお願い致します」とつづり、夫で俳優の葛山信吾との２ショットをアップした。

葛山は髪が伸びて雰囲気が変わっているが、細川は「夫の髪と髭（ひげ）は役作りです」と補足で説明した。

フォロワーからは「お顔も似てきたような」「お二人素敵です」「憧れなご夫婦」「本当にいつみても綺麗」などの声が寄せられている。

細川は「第２回全日本国民的美少女コンテスト」でグランプリを獲得し、１９９３年から９４年にかけて放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「かりん」のヒロインを演じるなど活躍。２００２年に俳優・葛山信吾と結婚し、０３年に長女、０６年に次女を出産した。