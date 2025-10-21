新たな【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ

「台風２４号」は、南シナ海を西に進んでいます。日本から離れていくため、この台風の影響はありませんが、新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」が、沖縄県の石垣島付近で発生しました。２１日（火）～２６日（日）のを画像で掲載しています。

■熱帯低気圧 石垣島付近で発生 秋雨前線が活発化のおそれ

新たに発生した「台風のたまご＝熱帯低気圧」の北には秋雨前線が停滞しています。熱帯低気圧の影響で、秋雨前線の活動が活発化するおそれがあります。

気象庁では「停滞する前線の影響で『沖縄･奄美』では大雨となるところがあり、前線の活動の程度によっては警報級の大雨となるおそれがある」と警戒を呼びかけています。

雨風シミュレーション２１日（火）～２６日（日）

新たにできた「熱帯低気圧＝台風のたまご」とみられる「反時計回りの渦」は、石垣島付近であまり発達することはなさそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

