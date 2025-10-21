【台風情報】新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」発生 台風24号の次の台風か？【雨風シミュレーション21日（火）～26日（日）】沖縄奄美は大雨に警戒【台風情報2025】
新たな【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ気象庁では「停滞する前線の影響で『沖縄･奄美』では大雨となるところがあり、前線の活動の程度によっては警報級の大雨となるおそれがある」と警戒を呼びかけています。 雨風シミュレーション２１日（火）～２６日（日）
「台風２４号」は、南シナ海を西に進んでいます。日本から離れていくため、この台風の影響はありませんが、新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」が、沖縄県の石垣島付近で発生しました。２１日（火）～２６日（日）のを画像で掲載しています。
■熱帯低気圧 石垣島付近で発生 秋雨前線が活発化のおそれ
新たに発生した「台風のたまご＝熱帯低気圧」の北には秋雨前線が停滞しています。熱帯低気圧の影響で、秋雨前線の活動が活発化するおそれがあります。
新たにできた「熱帯低気圧＝台風のたまご」とみられる「反時計回りの渦」は、石垣島付近であまり発達することはなさそうです。
このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。
