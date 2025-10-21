こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

まずはクイズから。

以下の語句は最近、新聞やTVのニュースなどによく出てくる言葉です。それぞれ、どんな意味か説明してみてください。

1.ダイナミックプライシング

2.レジリエンス

3.インクルーシブ教育

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

一筋縄ではいかないファクトチェック

さて、この連載でも折に触れてファクトチェック（調べ物）の話をしてきましたが、今回は改めて「ファクトチェックとは何か？」について考えてみます。

SNSの普及などで、世間でもファクトチェックの重要性が認識されるようになってきましたが、実際に仕事上で調べ物を行っている校閲者がどのように業務を進めているか、ということはあまり知られていないように思えます。

校閲作業で使用するハンコ

ファクトチェックというのは単純に「調べる」だけの作業ではありません。すぐにわかること、時間をかけて探せば見つかること、どうしてもわからなそうなこと……色々な要素が出てきますので、それぞれに上手く対応しなければならないのです。

簡単に調べられそうなものは？

能書きはこのくらいにして、ここからは簡単なファクトチェックの実例を見ていきましょう。

といっても、今回私がお話しするのは、図書館でどうやって引用箇所を探すか、といったファクトチェックの「方法」ではなく、それ以前の「思想」的な話であることをご留意ください（なお、ファクトチェックが得意そうな「生成AI」と校閲の関係については、過去記事をご参照いただければ幸いです）。

それでは、実例の紹介も兼ねたミニクイズです。以下の3つの例文の中で最も簡単に調べられそうなものはどれでしょうか？

1.ハーバード大学を卒業したA県出身者は、B氏で18人目である。

2.就任後3度目となる訪米のため、C首相は政府専用機に乗り込んだ。

3.D大臣が有名実業家のE氏と会食するのは今年初めてのことである。

似たような文章でも……

順番に見ていきましょう。まず1番。こちらのファクトチェックは困難を極めます。「ハーバード大学A県同窓生の会報」といった資料でもない限り、この30文字弱の文章の調べ物だけで1日が終わってしまいそうです。また、「A県出身」という表現の解釈にも議論の余地が残ります。

もし週刊誌や新聞の記事で1番のような文章が出てきたとすれば、記者は必ずなんらかの根拠をもとに「18人」と書いているはずですから、校閲がゼロからファクトチェックするよりも、記者に直接、何の情報をもとに書いたのか確認したほうがはるかに“無駄な時間”を使わずに済みます。

2番はどうでしょうか。首相の日々の仕事は「首相動静」として新聞各紙が報じていますし、首相訪米というのは大きな出来事ですので、過去の記事を検索すればおおよその目途が立ちそうです。

一方、3番は2番の首相動静と似ているようにも思えますが、大臣の日々の動向までは把握が難しいですよね。校閲としては大臣と実業家の名前が正しいかどうか確認するくらいしかできなそうです。「今年初めて」のところが未確認であることを明記して編集にゲラを戻すのが良いでしょう。

以上から、正解は2番となります。

エッセイのファクトチェック

では、もう少し「やわらかい」ファクトチェックはどうでしょうか。今度はクイズではありませんが、以下の2つの文章を読んでみてください。エッセイの一部分という想定です。

4.最近の若者は、カレーより麻婆豆腐を好む傾向にあるらしい。

5.1日7000歩以上歩くべきだとよく言われる。

まず、4番は調べにくい、というか調べようがない文章です。仮に、カレーと麻婆豆腐の人気度を比較した調査結果が見つかったとしても、文中の「若者」が何歳から何歳までを指しているのかが不明ですので、調査結果を4番の文章に当てはめることができません。しかも、語尾が「傾向にあるらしい」と断定を避けた表現になっています。

そのため、差別的・侮蔑的表現などが含まれていない限り、また、よほど常識や時世から逸脱していない限り、「著者が何らかの情報を見聞きして、それをもとに書いた文章である」と判断して、深入りせずに“お任せ”する、というのが、実は校閲としての最適解なのです。

つづいて5番。こちらは、調べようと思えばとことん調べられる一文です。例えば厚生労働省の「健康日本21」という指針（第三次、2024年）には身体活動の目標の一つとして「成人1日8000歩以上、高齢者6000歩以上」が掲げられています。歩数に関する論文もたくさんあります。

しかし実際には、5番の文章に、校閲がたとえば「厚生労働省の指針ではこうですよ〜！」などと指摘を入れても“余計なお世話”になる可能性が高いのです。

なぜなら、最初から「厚生労働省は〜」という書き方をしていないからです（ちなみに、1日7000歩以上歩くことで認知症などの発生リスクを下げられる、という内容の論文も存在します）。調べた結果をなんでもかんでもゲラに書けばいい、というものでは決してありません。おまけに、4番と同じく曖昧な語尾になっていることからもわかるように、もともと「大体で良い」タイプの文章構造なのです。

一方、次のような文章の場合はどうすべきでしょうか。

6.厚生労働省の指針には「1日7000歩以上歩くべきだ」とある。

6番の文章は「厚生労働省」と明記されているので厳密なファクトチェックが必要になります（というより、ファクトチェックしやすい一文です）。5番と6番の違いはとても重要です。

4番や5番の文章について、細かい調べ物に時間を割くことは得策ではありません。ただし、7000歩が「700歩」になっていたとしたら“さすがに少なすぎではないか？”という指摘をすべきでしょう。

このように、ファクトチェックの「押し引き」、どこまでが厳密であるべきでどこからは「大体で良い」のか、という判断をその場その場で適切に行うべきなのです。また、編集者側からの適切なオーダーや働きかけというのも実は重要になってきます。

濃淡と時間制限

今回のお話、最大のポイントは、ファクトチェックには“深度の違い”と“時間制限”がある、ということです。

まず、「深度の違い」について。例文で見たように、調べがつきやすい文章とつきにくい文章、そして「厳密でなくても良い文章」など、文章にはいろいろなタイプがあります。それぞれの文章ごとにファクトチェック「すべき深さ」、もしくはファクトチェック「できる深さ」が変わってくるのです。

次に、「時間制限」について。校閲はボランティアではありませんから「質」だけでなく「スピード」も大事になってきます。それは、新聞や雑誌などの校了スパンの短い現場だけでなく、比較的納期の長い書籍の校閲でも同じことです。

書籍校閲の納期2週間の仕事で13日目までをファクトチェックに費やしていては残り1日で素読みをしなければならず、単純な誤植がたくさん残るでしょう。ピントを外さない調べ物を心がける必要があります。

ただし、「速ければ速いほど良い」というわけでもありません。“スピード違反”は致命的な誤植を世に出してしまうミスのもとになります。

未確認箇所の明記が重要

1番のハーバード大学の文章や、3番の大臣の文章などからも分かるように、ファクトチェックという作業は校閲だけのものではありません。そのゲラに関わる編集者、著者が主体的に関わることによってはじめて、充分なファクトチェックが遂行できるのです。

ファクトチェックは「やろうとすればやることはいくらでもある」類の作業です。だからこそ逆に、校閲者が“ファクトチェックの悩み”のすべてを抱える必要はない、と私は考えています。そもそも、テキストは著者のものであり、校閲者のものではありません。

媒体やジャンルによっても対応は異なるものの、時にはスパッと線引きして、「ここから先のことはわかりませんでした」との旨をゲラに明記したうえで編集者や著者に“委ねる”姿勢も必要になってきます。このとき、「未確認箇所をゲラに明記すること」はとても重要です。

もちろん、校閲が早々に諦めるのもいけません。基本的な事項を調べていないのでは“職務放棄”となってしまいますし、長い時間をかけて見つけ出した疑問が大きな効果を発揮する場面もあります。校閲とは一にも二にも“バランス感覚”の仕事なのかもしれません。

患者さんを見ずに電子カルテばかり見ているお医者さんが批判されることがありますが、「校閲がゲラじゃなくてパソコンばかり見ている」と批判されないよう、私も気を付けて仕事をせねば……と思う今日この頃です。

おわりに

さて、この連載は今回（第30回）で終了となります。もっと長く、というお話もありがたいことに頂戴していたのですが、30回で終わりとさせていただくことにしました。

「読む」という行為は仕事上で毎日これでもかというくらい実行してきましたが、「書く」に関してはやはり別物で、苦労の連続でした。2倍以上の分量を書いてしまい、そこから規定字数まで削ったこともあります。「書くことは削ること」というのは本当なのだな、と身をもって痛感しました。

この経験を校閲の仕事にも活かさなければ……。とはいえ、「書き手の気持ちがわかった」などという甘言を弄するつもりは毛頭ありません。「最初の読み手」として、常に謙虚に、ときには大胆に（？）仕事を進めていきたいと思います。今までお付き合いくださり、誠にありがとうございました。またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

デイリー新潮編集部