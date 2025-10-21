3時間超作品がぞろぞろ

「国宝」（李相日監督）2時間55分、「宝島」（大友啓史監督）3時間11分……今年は、休憩なしで3時間前後の、いわゆる「長尺映画」の公開がつづいている。

【写真を見る】公開間近も含め、まだある「3時間超」作品から「世界最長」作品まで

「長さを感じなかった」「やはり、途中でトイレ休憩がほしい」――まさに百家争鳴だが、この11月7日から公開される話題のフランス映画「モンテ・クリスト伯」（マチュー・デラポルトほか監督、2024）は、これまた2時間58分の長尺映画。「国宝」と、ほぼおなじ尺である。しかも、休憩なし。

ひと足早く、試写で鑑賞した芸能記者の話。

「文豪デュマの原作にもとづく、おなじみの文学作品の映像化です。岩波文庫で全7巻もある長い話ですが、うまくダイジェストされている分、濃厚な展開になっており、約3時間、あっという間でした。今年は『国宝』『宝島』と、話題の作品が続いたので、休憩のない長尺映画に、慣れてきたような感じもします」

まだ記録更新中（公式サイトより）

しかし――むかしは長尺でも休憩のある映画が多かった。「史上最大の作戦」（2時間59分）や「パットン大戦車軍団」（2時間52分）は、「国宝」とほぼおなじ尺だが、休憩があった。「マイ・フェア・レディ」（2時間53分）、「サウンド・オブ・ミュージック」（2時間54分）も休憩があった。

（上映時間は、劇場公開版やDVD、配信などによって、若干の違いあり）

日本映画でも、「黒部の太陽」は3時間16分で、「宝島」とほぼおなじだが、休憩があった。黒澤明作品も長尺が多く、「七人の侍」（3時間27分）も、「赤ひげ」（3時間5分）も、休憩があった。

「2001年宇宙の旅」に至っては「たった」2時間22分で、「国宝」よりずっと短いのに、休憩があった（この映画には上映前に「入場音楽」、終映後に「退場音楽」まであった）。

なぜ、むかしの映画は休憩が多かったのだろうか？ むかしのひとは、いまよりもトイレが近かったのだろうか？

フィルム「18巻」で、重さ100キロ超の映画

「むかしの映画に休憩が多かったのは、フィルム時代特有の、映写技術上の理由です」

と、ベテラン映画ジャーナリスト氏に解説してもらった。

「かつて映画は、フィルムで上映されていました。しかし、映画1作を、1本のつながったフィルムにすると、ものすごい長さと大きさになります。仮に2時間の映画を1本のフィルムにすると、長さ3000メートル、リールに巻いたら直径1メートルほどになってしまいます。これでは、運べません。そこで、フィルムを数巻に分割していたのです。むかしの日本映画の場合だと、ほとんどが90分だったので、1巻あたり10〜20分前後、8〜9巻ほどに分けて缶に詰め、運んでいました。いまでも、ラピュタ阿佐ヶ谷や神保町シアターなどの名画座へ行くと、受付のそばに、コンテナバッグに包まれ、ベルトで頑丈に梱包された、丸い大きな荷物があるのを見かけます。あのなかに、90分映画であれば、9巻前後のフィルム缶が入っているのです」

9巻だと、20キロ以上になるというから、5〜6歳児の体重に匹敵する重さだ。

「実際、むかしの映画人は、上映時間を“分”ではなく、“巻”で表現するひとも多かったのです。熊井啓さんが、自作の『黒部の太陽』を、『あの映画（シャシン）は18巻になっちゃいましたからねえ』といっていたのを覚えています」

35mmフィルムで18巻といえば、5000メートルを超える長さである。おそらく、全部で100キロ前後の重さになったのではないか。

「フィルムが映画館に届くと、映写技師は、数巻に分けられたフィルムを、スプライシング・テープで1本につなぎ、大きなリールに巻いて、映写機にセットします。しかし、リールに巻ける分量は、最大2時間半くらいが限度なんです。90分〜2時間くらいの映画だったら、リール1本で上映できますが、おおむね2時間半以上になると、途中で付け替えをしなければなりません。そこで、むかしの映画には休憩があったのです」

その後、多くの映画館は映写機を2台持つようになり、前半・後半を2台で使い分けるようになったが、小さな映画館だと1台しかないところも、まだ多かった。

「そのほか、映写機はものすごい熱さになりますから、それを冷ます意味もありました。『ニュー・シネマ・パラダイス』で描かれたように、むかしの映画フィルムは燃えやすく、何度か火災事故を引き起こしています」

しかし――2010年あたりから、映画上映は「デジタル」が主流となりはじめた。

人手を要しない、デジタル上映

「いま、映画上映は、ほとんどがDCP（デジタル・シネマ・パッケージ）方式です。配給会社から、デジタルのハードディスク・パックが届きます。それを専用プロジェクターのサーバに読み込ませて、設定しておけば、1日放っておいても、勝手に全部やってくれるのです。全13スクリーンもある〈TOHOシネマズ日比谷〉のような巨大シネコンで、1日中、あらゆる映画を混乱なく上映できているのも、DCPだからこそです」

DCPなら、フィルム時代のように、“付け替える”なんて作業は必要ないので、当然、休憩を入れる必要もない。それだけ、映画館側は、少ない人手で運営できるようになった。

「むかしの映画館は入れ替え・指定席ではありませんでしたし、2本立てが多かったので、タイムテーブルなど気にせず、観客は上映中でも、自由自在に出入りしていました。しかし、いまはそうではありません。上映開始とともに扉を閉め、ほとんど出入りはなくなります」

名画座によっては一定時間たつと、入場お断りのところも多い。国立映画アーカイブなどは、上映が始まった瞬間から、完全入場禁止である。

「その間、スタッフは、ほかの仕事に専念できます。しかし、休憩が入ると、扉の開け閉めのためにスタッフが張りつかなければならないし、ゴミ収集やトイレ清掃の回数も増えます。また、上映時間が長くなると、作品によっては、1日の上映回数が減る可能性もある。よって、いまは、休憩ありの映画は、あまり歓迎されなくなってきたのです」

そもそも、“世界でいちばん長い映画”は、何だろうか。

「ドキュメンタリや実験アート映画では、14時間半とか、それどころか“上映時間30日間”なんていう、トンデモ映画があるようですが、さすがにこれらは一般向けではありません。いわゆる“劇映画”として長いのは、『サタンタンゴ』（タル・ベーラ監督、1994、ハンガリー他）の7時間18分ではないでしょうか」

「サタンタンゴ」は、先ごろノーベル文学賞を受賞した、ハンガリーの作家、クラスナホルカイ・ラースローの原作である。

「この映画は、いまではデジタル・リマスター化されていますが、オリジナルは、フィルム作品でした。公式には休憩なしなのですが、全体が12章で構成されており、区切りがあるので、途中に休憩を入れて上映されます」

この18日から、渋谷のシアター・イメージフォーラムで、ノーベル文学賞受賞記念の、緊急上映がはじまった。「サタンタンゴ」は、午後1時開映で、終映は夜9時である。

「この映画は、7時間18分で150カットしかない、驚異的な長回しシーンの連続なんです。一種のミステリでもあるのですが、やはり“純文学映画”なので、観ていてワクワクするようなエンタメ映画とは、テイストがちがいます」

「9時間31分」の日本映画

それでは、ふつうに観て、誰もが楽しめる長尺映画は、何だろうか。

「イタリア近代史を描く叙事詩で、5時間16分の『1900年』（ベルナルド・ベルトルッチ監督、イタリア他、1976）。また、巨匠の遺作で、5時間11分の『ファニーとアレクサンデル』（イングマール・ベルイマン監督、スウェーデン他、1982）あたりでしょう。どちらも休憩がありますが、ともに波乱万丈、よい意味での俗っぽいドラマで、最後まで飽きることがありません」

ところが、ほぼ4時間におよぶのに、休憩がない映画もある。3時間56分の「クーリンチェ少年殺人事件」（エドワード・ヤン監督、1991、台湾 ※「クーリンチェ」の正式題は漢字）や、3時間50分の「旅芸人の記録」（テオ・アンゲロプロス監督、1975、ギリシャ）などだ。こうなると、さすがに事前に水分をとるのは、控えたほうがよさそうだ。

そして――以上のような海外の長尺映画もかなわない、上映時間「9時間超」の日本映画があるというのだ。

「それは、一時、ギネスブックで“世界でもっとも長い映画”として認定されていた、『人間の條件』（小林正樹監督、1959〜61）で、上映時間は9時間31分です」

「人間の條件」は、戦時中、満州の鉱山管理に派遣された男（仲代達矢）が、非人間的な状況と闘う、一種の反戦映画である。仲代が鬼気迫る演技を見せる一方、男女のメロドラマもあり、戦闘場面も迫力満点、いま観ても十分面白い超大作だ。

「ただし、さすがに9時間半で1本の映画ではありません。これは、五味川純平による全6部作の長編小説が原作です。その原作を、2部ずつ1本3時間強の映画にまとめ、〈第1・2部〉〈第3・4部〉〈第5・6部〉の、事実上三部作に構成し、3年間にわたって製作・公開されたのです」

それにしたって、1本が3時間強。2回の休憩を入れたら10時間である。同一キャスト・スタッフで作られた映画としては、やはり世界最長といえるかもしれない。むかしは、1日かけて全編一挙上映などもあったが、さすがに近年の名画座では、3本の映画として別々に上映されているようだ。それでも、先ほどから解説してくれている映画ジャーナリスト氏は学生時代に、一晩で全編を観たという。

「池袋・文芸坐（現「新文芸坐」）の終戦記念オールナイトで、全編一挙上映を体験しました。土曜の夜10時20分に上映を開始し、終わったのが、たしか、翌朝の8時か9時ころでした。外に出ると、すでに真夏の太陽がギラギラ照りつけており、映画に感動する一方で、“おれは何をやっているのだろう”との思いが交錯し、複雑な気分で帰宅した記憶があります」

この「人間の條件」の大ヒットに触発されて、日活が、おなじ五味川純平原作で、超大作「戦争と人間」全三部作（山本薩夫監督、1970〜73）を製作した。石原裕次郎や吉永小百合ら、日活の人気俳優総出演の大作だが、上映時間は「9時間20分」で、「人間の條件」9時間31分に、わずか「11分」およばなかった。

休憩なしで「3時間37分」の映画も

では、そういった、全三部作というような構成ではなく、あくまで1本の映画として、もっとも長い日本映画は、何だろうか。

「おそらく、5時間17分の『ハッピーアワー』（濱口竜介監督、2015）ではないでしょうか。さすがに途中、2回休憩が入りますが、映画館によっては、事実上の三部作に分け、1部ずつ上映するところもありました」

これはワークショップから生まれた作品で、30歳代後半のふつうの女性4人の日常を描くものだが、主演の4人とも演技経験ゼロ。ところが、それがかえってリアルな画面を生む結果となり、独特な面白さを生んだ。4人とも、ロカルノ国際映画祭で、最優秀女優賞を受賞したほどである。濱口監督は、「ドライブ・マイ・カー」（2021）で米アカデミー国際長編映画賞を受賞したが、こちらも2時間59分で、けっこう長い作品だった。

「そのほかでは、4時間38分の『ヘヴンズ ストーリー』（瀬々敬久監督、2010）、3時間57分の『愛のむきだし』（園子温監督、2008）などが長尺ですが、どちらも休憩があります。休憩なしだと、3時間37分の『EUREKA（ユリイカ）』が最長ではないでしょうか。バスジャック事件で心に深い傷を負った少年少女たちの物語で、海外でも、たいへん評価の高い作品ですが、当初は5時間半になる予定だったそうです。ただしこの映画は、途中で休憩を入れる劇場もあるようです」

どうやら、さすがに3時間半あたりを超えたら、休憩を入れないと、観客は耐えられなくなるようである。実は、この映画ジャーナリスト氏、以前に、映画の上映時間と“膀胱”の関係について、専門医に取材したことがあるという。

「一般的に、健康な日本人の膀胱の容量は、500ml程度で、そこに150〜200mlほど水分がたまると、尿意をおぼえはじめるんだそうです。ほぼ、小さめのペットボトル1本分です。ただし、膀胱が健全であれば、1〜2時間は、そのまま我慢できますが、それ以上になると、膀胱炎を引き起こしたり、最悪、尿漏れみたいなことになってしまいます。ということは、2時間以内の映画で、Sサイズ（280ml）のコーラを飲んでいる分には“無事”にすむわけです。しかし、Mサイズ（330ml）や、ましてやLサイズ（550ml）を飲み、休憩なしで2時間超えとなると、危険信号です」

シネコンのCMでは、さかんにポップコーンとともにコーラを勧めているが、2時間超えの場合は、控えたほうがよさそうである。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部