【前後編の後編／前編を読む】生まれた我が子を「怖くて触れない」と言う夫 半年後にようやく抱っこ…これが家庭崩壊の始まりだったのか

石本宣之さん（44歳・仮名＝以下同）は、28歳の時に後輩の友梨佳さんと結婚し、長女に恵まれた。だが新生児の娘のことが怖く、生後半年がすぎるまで触れることもできなかったという。のちに双子の男児も産まれたが、妻と子供たちについていけず、「家族になじめない」感覚を抱いてしまう。40歳を前にして職場環境の変化も重なり、自分の存在意義も見失ったという宣之さんは、妻の知人でもある2歳後輩の莉紗さんにアプローチされ、ひとり暮らしの彼女の部屋に吸い込まれてしまう。

＊＊＊

どうしてそんなに簡単に不倫の関係に陥るのかと、一般的には思うはずだ。だが、自分に心を傾けてくれる人がいるとわかった瞬間、彼には急に力がわいてきたのだろう。「逃げ場」を見つけたと無意識に思ったかもしれないし、ひとときの癒やしを求めただけかもしれない。その時点での「本当の気持ち」など、本人でさえわかっていない可能性もある。ただ、彼は「莉紗の温かい心と肉体に溺れた」という。

さまざまな「試練」がつきつけられて――

その後、うとうとしてしまい、目を覚ますと午前1時を回っていたため、あわてて彼女の家を辞して、タクシーで帰宅した。小さな灯りだけで薄暗くなったリビングに入ったとき、自分の身体から莉紗さんの匂いがたちこめるのがわかった。すぐにシャワーを浴びにいかなければと思いながら、その匂いに身を委ねたくもあった。

「これが恋なんだと思いました。友梨佳との関係は最初から“家庭の構成員”であって、恋ではなかった。僕は莉紗とともに、家庭とは別の道を切り開いていくんだと決めた。そんな気持ちでした」

離婚は考えていなかった。彼にとっては、あくまでも妻は友梨佳さんであり、莉紗さんは恋人だった。ただ、こういうとき相手が同じ思いでいてくれるとは限らない。莉紗さんにとって宣之さんは以前から好きな人であり、その妻である友梨佳さんへの嫉妬もあった。

莉紗さんの「試練」

「会うたびに僕は莉紗に夢中になっていきました。仕事だと友梨佳には偽って、莉紗のところに泊まることもあった」

彼の中でいちばん恋の炎が燃えさかっていたのは、つきあって半年から1年くらいの間だった。莉紗さんはそれを見越していたように、さまざまな「試練」を彼につきつけてきた。そのひとつが「今日は泊まっていって」であり、彼はその願いを聞き届けた。その次に彼女がつぶやいたことは、かなりハードルが高かった。

「親は私が結婚しないことを心配している。父は今、病気で伏していてもうそれほど長くないと言われている。嘘でいいから親に会ってもらえないだろうか、と。さすがに二の足を踏みましたが、お願いと手を合わせる彼女がいじらしくて、思わずいいよと言ってしまったんです」

「やっと結婚するのか」

莉紗さんの実家は、新幹線の距離ではあるが、日帰りができる場所だ。ある土曜日、彼は友梨佳さんに仕事だと嘘をつき、莉紗さんと待ち合わせて新幹線に乗った。

「新幹線の駅から在来線に乗って30分、そこから歩いて15分。けっこう長旅でした。実家に着いて、ご両親に会いました。おとうさんは確かに伏せっていて、おかあさんはひとりで看護をしているせいで疲れているように見えました。訪問医療とかヘルパーさんとか、いろいろ利用して、なんとか家で看ているということだった。おとうさんは莉紗が僕のことを紹介すると『やっと結婚するのか』とかすれた声で言いました。莉紗は『そうよ、おとうさん。だから結婚式までがんばって』と。おかあさんは『よかったねえ』と泣いていた。結婚なんてできないのに、僕もつい『莉紗さんを幸せにしますから』と言ってしまった」

当事者としてはその場の雰囲気につられて、ついそう言わざるを得なかったのかもしれないが、これは失言だった。おそらくその瞬間、莉紗さんの目はキラッと光ったに違いない。

「実家に帰るかも」と聞いて、自分の本音に気づいた

その日を境に、莉紗さんは「いつ離婚してくれるの？」と言うようになった。宣之さんも、あれは嘘だったとは言えなくなっていた。近いうち話すよと言い続ける日々が続いたが、つきあい出して1年たったころ、莉紗さんの父の訃報を聞いた。

「莉紗から電話をもらいました。『おとうさんが生きているうちに、あなたと結婚したかった』と泣きながら言う彼女に、かける言葉も見つからなかった。その時点で、ようやく僕は覚醒したんですよ。この関係は続けてはいけないと。遅すぎましたが……」

忌引きが終わって仕事に復帰した莉紗さんは、「私、実家に帰るかもしれない」とつぶやいた。宣之さんはその言葉にも何も返せなかった。莉紗さんが期待したのは「そんなこと言うなよ、もうじき離婚が成立するから」という内容だったに違いない。だが宣之さんの本音は、「それならそれでいい。いや、むしろありがたい」というものだった。

「今から死ぬから」

莉紗さんは何かを察したのだろう。その日は食事だけして帰っていった。そして翌日、週末だったため宣之さんが家でのんびりしていると、夜になって莉紗さんから電話がかかってきた。

「仕事の電話のふりをしながら出ると『今から死ぬから』と莉紗が言ったんです。リビングを出ながらその言葉を聞いて、思わず携帯を取り落としてしまった。あわてて拾って『どこにいるんだ』と聞いても彼女は答えない。『家にいるのか？ 今すぐ行くから』と言って、電話を切りました。妻には『仕事のトラブルがあって会社に行ってくる』と伝えて寝室で着替えていると、友梨佳が入ってきて『莉紗は死なないわよ』って。『あなたがあんな女にひっかかるとはね』と続けて言った。『あの子は前も不倫で問題を起こしているの。あなた、知らなかったの？』って。ちょっと小バカにした言い方だったのでムッとして、それでも僕は出かけました」

莉紗さんの部屋についてチャイムを鳴らすと、泣きはらしたような顔の莉紗さんが出てきた。本当に死のうと思ったの、死のうとしたのと彼にむしゃぶりついてくる。その華奢な体を抱きしめながら、「離婚するから」と彼も泣いた。

彼はいったん自宅に戻り、身の回りのものやスーツを数着、キャリーケースに詰めた。友梨佳さんはそれを見ながら、「自分の立場を考えてよ」と言った。

宣之さんのその後

それが2年前のことで、娘は12歳、双子の息子たちは9歳になっていた。自分が家族を捨てるという意識はなかった。ただ、そのときは何があっても莉紗さんと一緒にならなければ人間として失格だと追いつめられた気持ちになっていた。

「莉紗のところに転がり込んで、一緒に住むようになりました。出勤時間をずらして出かけ、帰りは誰にも見られていないかビクビクしながら莉紗の部屋に戻った。友梨佳からはなにも言ってきませんでしたが、ある日、僕の衣服や下着などが詰め込まれたダンボールが送られてきた。莉紗はそれを見て笑っていました。莉紗のその笑顔を見て、僕はすごく違和感を覚えた。自分が家庭を壊したくせに笑うなよ、友梨佳の気持ちを考えろよとつい声を荒げてしまったんです。莉紗は泣き出し、『なかなか離婚もできないくせに』と悔し紛れのように叫んだ。そして死んでやると言いました。彼女にとってはその言葉が、僕と自分をつなぎ止めるものだと思い込んでいたみたいで……。そんな莉紗がいじらしかったし、一方でうっとうしさも感じ始めていた」

妻からは離婚届が送られてきた。身の回りのもの以外、すべて放棄するようにと添付された手紙に書いてあった。預金もマイホームも、親権も、なにもかもだ。子どもには会わせないともあった。

「しかたがない、自分が悪いのだから。そう思ってサインしたけど、そう思うそばから、莉紗さえいなければこんなことにはならなかったと恨みつらみがわいてきた。僕は自分が思うより、ずっと家庭を大事だと感じていたんだとそこで気づいたんです」

莉紗さんと家庭を持つ気など、もともとなかった。なのにどうしてと思うと、莉紗さんが憎くなった。すべて自分で撒いた種なのに、莉紗さんに気持ちが傾いたときは妻に原因の一端があると彼は言い、身ぐるみ剥がれての離婚は莉紗さんのせいだと言う。そう思わなければやっていられないのかもしれないが、女性ふたりの人生を壊し、子どもたちにも責任を持たないことについて、彼はまだ意識が向いていないようだった。

莉紗さんはどうなったのか

莉紗さんも彼の本意に気づいていたのだろう。ある日、彼女はふいに消えた。会社に来ていなかったので不思議に思った宣之さんが、昼休みに携帯に電話をしてみたがつながらない。おかしいと思いつつ帰宅してみると、家はもぬけのからだった。

「今月いっぱいでこの部屋は解約しました。私は実家に帰りますとだけ書いてあった。本音を言うと、ちょっとホッとしたんです。友梨佳に連絡をすると、『莉紗にも捨てられたのね』と言われました。さらに『今日、離婚届出してきたから』とも。いや、もともと離婚するつもりなんてなかったと言いかけたけど、その言葉の無意味さに自分で気づきました」

宣之さんは、自分で自分の人生を蔑ろにしてしまったのだとはっきりわかったという。挙げ句の果てに、莉紗さんが不倫を会社に暴露したため、彼は閑職に飛ばされた。いづらくなって会社は辞めた。

「半年近く、ネットカフェなどをうろうろしながら自暴自棄で過ごしました。もうどうなってもいいと思っていた。そんなとき繁華街でたまたま会社員時代の先輩にばったり会い、先輩が起業した会社に拾ってもらいました」

小さなアパートを借りて、ひとりで生活を始めた。離婚して2年近く、子どもたちには会えていない。もちろん、友梨佳さんにも。連絡をとることもできずにいる。ひとりになって初めて、自分のしたことを振り返ることになった。惑っていた自分が莉紗さんにすがったこと、恋をして生きている実感を得られたこと、そして莉紗さんの親に会ったこと。家庭のある社会人がしていいことではなかったと、ようやく自覚した。妻の怒りも絶望も、そして莉紗さんの嘆きもようやく彼に体感としてわかったという。

「しばらく地道にがんばるしかないんでしょうね。確かに僕が悪いのだから。それでも、結婚していながら恋をしたら、そこまでの厳罰を受けなければいけないのかとも思いますが……」

やはり不倫で罰を受けるのは違うと言いたいようだ。気持ちはわかるが、彼は本来、家庭をもってはいけない人間だったのかもしれない。

＊＊＊

莉紗さんとの「あやまち」が無ければ、宣之さんは今も家族と共に暮らしていたはず……そのことは彼自身がもっともよく分かっているだろう。だが“予兆”ともいえる違和感は、家族をもった当初からあった。【記事前編】で詳しく紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

