「夜中にも音楽を聴きたいけれど、イヤホンで耳が痛くなる」。そんな経験はないだろうか。特に、寝転がってリラックスしたい時に限って、イヤホンが耳に当たって不快に感じることは多い。既存のワイヤレスイヤホンでは、そのサイズや重さ、そして耳への圧迫感が、快適なリスニングを妨げる要因となる。

このような悩みに終止符を打つかもしれない、ワイヤレスイヤホンが日本のオーディオメーカーfinalから登場する。その名は「final ZE300」。片側わずか4gという極小サイズにノイズキャンセリング機能を搭載し、さらに「寝ホン」に特化した機能まで詰め込んだこの製品は、2025年10月17日（金）に5,980円（税込）で発売される。

製品概要 製品名：final ZE300

価格：5,980円（税込）

発売日：2025年10月17日

片側4gの極小サイズで快適な装着感を実現

final ZE300の最大の魅力は、その圧倒的なコンパクトさと軽さにある。イヤホン片側の重さはわずか4gだ。一般的なワイヤレスイヤホンと比較しても軽く、まるで耳に何も着けていないかのような感覚をもたらすとのこと。finalのノイズキャンセリング搭載モデルの中では最も小さく軽い仕様である。

既存モデルの「ZE3000 SV」と比べても体積が約20%も小さいらしく、耳の小さな方でもフィットしやすく、イヤホンが耳から飛び出しにくいスマートな見た目を実現する。

また長時間装着しても疲れにくいため、通勤・通学、作業中のBGMといった日常使いから、映画やドラマの長時間鑑賞まで快適なリスニングを可能にする。さらに、横になった時に耳に当たる不快感を大幅に軽減するため、「寝ホン」としての利用にも最適だ。final ZE300は、どんなライフスタイルにも自然に寄り添う設計が施されている。

ノイズキャンセリング機能とアンビエントモードで静寂と利便性を両立

極小サイズでありながら、final ZE300はノイズキャンセリング機能を搭載している。final独自のアルゴリズムにより、単に騒音を遮断するだけでなく、音質を損なわない遮音性能を実現しているとのこと。これは、オーディオメーカーfinalならではの音質へのこだわりを感じさせる。電車やカフェといった騒がしい環境で集中したい時に心強い機能である。

加えて、周囲の音を聞き取りたい時も安心なのが、アンビエントモードの存在だ。L側のイヤホンをワンタッチするだけで、周囲の音を取り込むアンビエントモードに切り替え可能である。駅のホームでアナウンスを聞き逃したくない時や、店員と会話する際にいちいちイヤホンを外す手間が省けるのは、日常使いにおいて非常に重要な利便性である。

寝ホン派に嬉しいfinal ZE300の独自機能「エアフローポート」と「タッチ操作無効機能」

final ZE300が特に「寝ホン」に力を入れていることがわかるのが、その独自機能の数々である。まず、「圧力を分散するエアフローポート」は、イヤホンが耳に圧迫された際でも耳道内の圧力を調整し、鼓膜への負担を和らげる構造だ。これにより、寝転がって使用しても耳が痛くなりにくいだけでなく、内部ドライバーの耐久性も向上しているとのこと。これは「寝ホン」ユーザーにとっては、まさに「待ってました！」な機能だろう。

さらに、「タッチ操作無効機能」も搭載する。寝返りを打った時や、寝ぼけている時にイヤホンに触れてしまい、誤って音楽が停止したり、知らないうちに電話をかけてしまったり、そんな経験はないだろうか。final ZE300は、イヤホンを5回連続タップするだけでタッチ操作を無効にできる。加えて、アナウンス音やLEDの点灯もOFFになる徹底ぶりだ。これで、中断されずにコンテンツに集中したり安心して眠りについたりできるだろう。

日常になじむデザインとカラーバリエーション

final ZE300のイヤホン本体と充電ケースには、指紋や皮脂がつきにくく手から滑り落ちにくい「パウダー・コート」が採用されている。マットな質感は、見た目の高級感を高めるだけでなく実用性も兼ね備えているのが嬉しいポイントだ。

カラーは、トレンド感のあるくすみカラーの「SKY GRAY（スカイグレー）」と「GREIGE（グレージュ）」、そして定番の「BLACK（ブラック）」の3種類を展開する。どの色も日常のファッションに自然に溶け込む、洗練された色合いである。

究極の快適性を追求したfinal ZE300で日常をアップグレード

final ZE300は、片側わずか4gの極小軽量設計と、音質を損なわないノイズキャンセリング機能を両立したワイヤレスイヤホンである。特に耳への負担を和らげるエアフローポートや、誤操作を防ぐタッチ操作無効機能など、「寝ホン」としての使用に特化した機能が充実している点は見逃せない。finalならではの「聴き心地の良いクリアな高音質」も魅力である。

通勤・通学中の集中したい時、カフェでの作業、そして夜のリラックスタイムに音楽や動画を楽しみたい人、特に既存のイヤホンで耳の痛みや不快感を感じていた「寝ホン」ユーザーに強くおすすめしたい。5,980円（税込）という手頃な価格設定も相まって、final ZE300は日々のオーディオ体験を大きく向上させる理想的な選択肢となるだろう。ぜひこの機会に、finalが提案する新しい音楽体験を味わってみてはいかがだろうか。

ギャラリー



