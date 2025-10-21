【前後編の前編／後編を読む】44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった

芸能人や著名人の不倫の話題を見るにつけ、「どうしてそんなことするかな」「バレるに決まっているのに」と思う人は多いはずだ。はたから見ればわかることが、渦中にいる当事者にはまったくわかっていない。不倫も恋のひとつである。まっとうな理屈や倫理が働かなくなっているのだろう。

石本宣之さん（44歳・仮名＝以下同）も、家庭がありながら恋にのめりこんだことのある人だ。結果、今はたったひとりで暮らしている。一時期は悔やんでも悔やみきれず、絶望感に苛まれたが、ようやく「なるようにしかならない」と腹をくくったところだという。

妻が違和感を抱いても当然…「自分はちょっと変かも」と宣之さんは感じたという

後輩と職場結婚、娘に「触れない」

宣之さんは東京近郊で、両親と妹の4人家族で育った。地元の公立高校から東京の私立大学へ進学、就職は厳しかったが中堅企業に「なんとか潜り込み」社会人となった。

「僕はそんなに活発なタイプではなかったから、高校時代は不登校になりかけたこともありました。でも友だちに助けられて卒業できた。大学時代も友人には恵まれました。勤務先も比較的アットホームな職場で、人間関係は円満だった」

そんな中で、1年後輩の友梨佳さんとつきあい始め、28歳のときに結婚した。それを機に彼女は退職した。社内規定では退職する必要はなかったが、同じ職場で働き続けることに宣之さんには抵抗感があった。

「友梨佳もそれはわかってくれた。『男は職場が勝負だもんね。がんばって』と。彼女は転職して契約社員として仕事を始めました。なんとなくお互いに考えていることがわかるんですよね。それが結婚の決め手だったような気がします」

激しい情熱が行き交ったというより、お互いに協力しあって人生を歩んでいけるという確信の強い結婚だった。家庭はそれでいいと宣之さんは思っていた。31歳のときに第一子となる女の子が生まれると、ますます家庭がきちんと確立していくような気がしてうれしかったという。

「ただ、僕の感受性はどこかズレているみたいで、なかなか子どもを抱くことができなかったんです。怖かった。でも怖いと言えず、子どもから逃げていた。友梨佳はそれが不満だったようです。結局、半年すぎるまで子どもに触れることはできず、ミルクを作るくらいのことしかできなかった。妻は僕が子どもをかわいいと思っていないと感じていたそうですが、半年すぎてようやく抱けるようになったとき、『このままだったら家庭が崩壊すると思った』と本音を洩らしました。僕がいかに子どもを大事に思い、だからこそ抱くことができずに固まってしまったんだと説明しても、心から納得はできなかったみたいですが」

子どもを抱き上げようとしない父親を目の前にしたら、妻はやはり夫に違和感を抱くだろう。ひょっとしたら不信感ももつかもしれない。このとき宣之さんは初めて、「自分はちょっと変わっているのかもしれない」と感じたという。

妻と子供に置いて行かれているような気持ち

娘が1歳になったころ、妻は職場に復帰したが、半年もたたずに退職した。娘と離れているのが寂しくてたまらない、子育てに専念したいというのが理由だった。

2年後、双子の男の子に恵まれた。今回こそはと宣之さんも子育てをする気はあったのだが、いざとなるとやはり臆してしまった。友梨佳さんの母が上京し、すぐ近くのアパートに住みながら手伝ってくれなかったら、3人の子育てはできなかっただろうと彼は振り返る。

「それからの10年は、子育てをしながらどんどん強くたくましくなっていく友梨佳と、子どもの成長はうれしいものの、なんだかそこについていけない僕という図式ができあがっていったような気がします。自分が思っていた以上に、僕は『家族』になじめなかったのかもしれません」

40歳を前にして「迷子」に

仕事では多忙になるばかりだった。人手は足りないのに仕事は満載で、以前のような温かな雰囲気が少しずつ削り取られていった。中途採用や派遣社員が増えて、宣之さんが好きだった社風が変わっていく。そんなことに頓着しない同僚は出世していったり、他社からヘッドハンティングされたりしたが、宣之さんは以前の社風に固執した。

「どこか時代遅れなんですよね、僕は。それでも時代に合わせなければ、社内の立場も上がっていかないのはわかってる。だから無理していろいろ勉強しましたし、仕事上あったほうがいい資格も取りました。がんばってはいるつもりだったけど、あまり報われない。そんな気がしていました」

40代手前、もうある程度、自分がこの先、どこまで出世するのかは見えてくる。せいぜい課長職で打ち止めだと宣之さんは感じていた。

「四十にして惑わずというけれど、僕は惑っていました。その年になって、自分が生きている意味とか、結婚とは何なのか、家庭を作ってこの先どうなるんだろうとか、まるで20代みたいなことばかり考えていた。そういえば僕は思春期のころにも、自分の存在意義がわからなくなって不登校になりかけたんだと思い出した。あのとき、きちんと自分と向き合わなかったから、大人になっても確固たる自分をもてずにいるのかもしれないと、本当に若者みたいな悩みに埋もれてしまったんです」

妻はたくましく子育てをし、家事を切り盛りし、家計を支えるためにパートにも出るようになった。家のことはすべて妻に任せ、自分は仕事だといいながら実際にはたいした役職もない。こういうとき、人は内へ内へと思考が向いていく。自分のことしか見えていない日々が続いていた。

きっかけは異動だった

そんなとき社内で大きな人事異動があり、彼は今までとはまったく異なる、新しい部署に配属された。会社の最先端の部署だと言われたが、仕事内容がよくわからない。ゼロから部署を立ち上げると聞いて不安だけが大きくなった。せっかくとった資格を活かせる場もない。転職という言葉が頭をかすめる。今まで一度も考えたことがなかったが、こうなったら人生を変えるのもいいかもしれない。転職するなら最後のチャンスだろうと彼は思った。

「それまでの部署ではけっこうな人数が異動することになった。いい部署だったのに、これまで築いてきたものがガラガラと壊れていく感じでした。実は会社は、この時期、かなり危なかったようです。みんな薄々と感じてはいたけど口には出せない。不穏な雰囲気を払拭するかのように部長が音頭をとってくれ、飲み会をしようということになりました」

その宴席は最初こそ静かだったが、そのうち席を替わったり愚痴をこぼしたりする者が出始めた。誰もが鬱屈したものを抱えていたのだろう。

“才女”に優しくされて

「気づくと、僕の隣にいたのは妻の2つ後輩の莉紗さん。彼女はずっと独身で、会社始まって以来の課長職に30代半ばで就任した才女です。『先輩、あの部署に行くのは大変だと思うけど、会社的には重要視されている部署ですよ。がんばってくださいよ』と言ってくれた。莉紗と妻とはずっと連絡を取り合う仲だから、うかつなことは言えないなと思って用心していたつもりでした」

だが気づいたら、莉紗さんに対して仕事についてはもちろんだが、さらに妻や家庭の愚痴までこぼしていた。

「私は先輩と結婚した友梨佳さんが羨ましかったんですよと、莉紗はリップサービスしてくれました。まさかと笑ったら、『私、嘘は言いません』と身を寄せてきたんです。まさかのハニトラなのかとビビりましたが、彼女がそんな卑怯な手を使うはずもない。単なる親切心からの励ましなんだと受け取りました」

家庭での自分の存在感の薄さ、職場での自分の居場所への不安などがないまぜとなり、彼は相当、精神的に不安定になっていた。そこにもってきての莉紗さんの急激なアプローチに心は千々に乱れた。

「その日、彼女をタクシーで送っていって、そのままひとり暮らしの部屋に上がってしまった。あれから僕の運命は変わりました」

こうして始まった宣之さんの不倫。【記事後編】では、その後、彼が「たったひとりで暮らす」ようになったてん末を紹介している。

