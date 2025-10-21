元衆議院議員の杉村太蔵氏が２１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、スタジオ生出演した日本維新の会・吉村洋文代表へ「生意気言って申し訳ないが」とした上で吉村代表が大阪府知事であるにも関わらず国政について「決定権持っているのはやっぱりおかしいんじゃないか」と意見した。

この日は吉村代表がスタジオ生出演し、自民党と連立してやっていくべきことを語った。

杉村氏は「ほれぼれしてます。改革者だなって。外交安全保障含めて素晴らしいと思う」と絶賛したが「ただ、本当に申し訳ないが、吉村さんは大阪府知事なんですよ」と指摘した。

「国政の選挙の審判を受けていない人が、これだけ外交、安全保障、議席定数の国政のど真ん中を、国政審判受けてない人が、政府与党の代表として決定権持っているのはやっぱりおかしいんじゃないか。やるなら国政に戻るべきだし、今の状況でやるなら、藤田さんを代表にしっかり据えて連立やっていくべきじゃないのかというのが僕の考え。生意気言って申し訳ないが」と意見した。

吉村代表は、藤田共同代表について「優秀ですし、一緒にやっていますから、協力してやっていく」とした上で「ただ、日本維新の会って、日本の政党の中で唯一、地方のことを真剣に考える、地方分権型政党だと思っている」と自負。「国会議員も一票だし、党員も一票。地方政治家と国会議員の上下があると思ってない。維新の会は全員フラット。その中で代表を選ぶのが珍しいかもしれないが、そういう政党なので、国政で過半数取れていないが、国会議員のピラミッド政党じゃなくて、こういう政党、日本の中に１つあってもいいと思う」と語り「僕も日本人。日本をよくしたいという思いはある」と訴えていた。