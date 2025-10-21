◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ ― マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

32年ぶり3度目のワールドシリーズ（WS）出場を狙うブルージェイズが7回に4―3と逆転した。

2点差を追う7回、マリナーズ2番手ウーから先頭の7番バージャーが四球、8番カイナーファレファが中前打。犠打で送った1死二、三塁で、1番スプリンガーが相手3番手バザルドのシンカーをとらえて左越えに逆転3ランを叩き込んだ。本拠ロジャースセンターは騒然となり、スプリンガーは大喜びでダイヤモンドを一周した。

スプリンガーは17日（日本時間18日）の第5戦で右膝に死球を受けて交代。打撲と診断されて出場を続けたが、第6戦では膝を気にするしぐさを何度も見せていた。

ブルージェイズはベテラン右腕の先発ビーバーが初回、マ軍3番ネーラーの適時打で失点。その裏に5番バーショの中前適時打で追いついたが、ビーバーが3回、1番ロドリゲスに左越えソロを許して勝ち越された。

5回には2番手バーランドが今季60本塁打の2番ローリーに右越えソロを浴びて1―3。7回からは第1、5戦で先発したガウスマンが4番手としてマウンドへ。申告敬遠を含む3四球を与えながら無失点に抑えていた。