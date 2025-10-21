あばれる君、故郷・福島でファンと稲刈りに励む「楽しそう」「めちゃくちゃ贅沢で素敵な時間」
お笑い芸人のあばれる君（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。故郷である福島県内で稲刈り体験のイベントを開催し、参加したファンとともに稲刈りや現地での調理に励む様子を公開した。
【写真】「めちゃくちゃ贅沢で素敵な時間」イベントでファンと稲刈りに励むあばれる君
あばれる君は「念願のあばれる君アドベンチャークラブで稲刈り 黄金色に輝く田んぼがなんとも美しかったです 黙々と作業を続ける者、虫に気を取られる者、のんびり風景を眺める者、ひたすら泥だんごを作る者。秋空の元、様々な人間模様が交錯し、とても穏やかで幸せな時間が過ぎました」などと報告し、イベント中の写真を多数アップした。
この投稿にファンからは「みんなで楽しそうですね」「めちゃくちゃ贅沢で素敵な時間 みなさんの笑顔が物語ってます」などのコメントが寄せられている。
