女優の広瀬すず（27）が21日に都内で「富士フイルム instax“チェキ”新製品発表会」に出席。最近意識していることを明かした。

この日はグリーンのワンピースで登場。この日、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴も登壇した。

最近はまっていることは「健康です」と広瀬。意外な回答に福田も思わず「どんだけ忙しいんですか！私の同世代ぐらいですよ…」と驚きを隠せず、会場の笑いを誘った。

健康を意識する理由について「すごくリズムのいい生活ができたらいいなと思いまして」と説明。「メンタル的にもふわっと明るくなるっていうか、楽になるというか、いいことが多いなと思って今すごく心がけている」という。

日頃から「ジムまで遠いんですけど家から走りと歩きを混ぜて行ってみたりとか、ご飯屋さん行ったら歩いて帰るとか。肉が多かったんで、魚もちゃんと食べよう」と工夫。丁寧な暮らしが広瀬の美しさを引き出しているようだ。

この日、福田とスペインの街並みを模したセットでセルフィーを撮影。まるで現地にいるかのような出来映えに「素敵すぎる〜」と大満足。「現地に行ったみたい。もはやこれで満足」と笑った。