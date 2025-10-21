女優の広瀬すず（27）が21日に都内で「富士フイルム instax“チェキ”新製品発表会」に出席。楽しみにしていること、行ってみたい場所を明かした。

この日はグリーンのワンピースで登場。この日、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴も登壇した。

発表会前に新製品で撮影したセルフィーや動画を紹介。「思い出がよみがえる〜」と笑顔で振り返った。

今、行きたい場所として「スペイン」を紹介。「スペイン良かったっていう人がすごく多かったんですね。ゆっくりするのにいい」という旅好きの友人のススメで、興味が湧いたという。「最近すごく旅行に今年目覚めまして、海外にプライベートで行くっていうのが全然多くないので、ちょっといつか行ってみたいな」と心躍らせた。

今年の秋は「食欲の秋になりそう。鍋が楽しみです」と笑顔。「博多の方にあるとろろの入ったお鍋が結構好きで、あとキノコ鍋とかも大好き。鴨しゃぶとか…。行きたい鍋屋さんがありすぎて1つずつクリアしていこうと思ってる。今それがすごい楽しみです」と語った。

この日、福田とスペインの街並みを模したセットでセルフィーを撮影。まるで現地にいるかのような出来映えに「素敵すぎる〜」と大満足。「現地に行ったみたい。もはやこれで満足」と笑った。