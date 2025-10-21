不倫をした結果、いろんなことが重なって友人と縁を切られた人もいるようです。今回は、そんな女性のエピソードをご紹介します。

不倫の彼と別れたあと…

「既婚者の彼と不倫し、奥さんから慰謝料を請求されました。離婚するって言ってたのに、結局彼は離婚しなかったし、慰謝料まで請求されて本当に散々でした……。そんなタイミングで、幼馴染が結婚。披露宴に招待されました。

子どもの頃からの親友だし、もちろん出席すると答えたのですが……慰謝料の支払いで生活はカツカツ。ご祝儀を払う余裕もなく、結局当日にドタキャンしてしまいました。受け取れなかった引き出物が郵送されてきたけど、気まずいのと金欠なのとでご祝儀は渡せないまま……。

その後、数年たってようやく生活にゆとりが出てきたので、幼馴染に連絡したのですが、ブロックされていました……。そりゃ、ご祝儀を渡せなかったし、失恋で傷ついていた時期だったから素直にお祝いできなかったのは申し訳ないけど、ブロックまですることないじゃん。私の事情を知っているんだから、許してくれてもいいのに。こんな形で親友を失うことになるなんて、思いもしませんでした」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 結婚式の費用って人数によって変わりますし、ドタキャンするくらいなら最初から欠席にしてほしいですよね……。不倫のこともドタキャンのことも、自分は悪くないと思っているのでしょうか？ 残念ですが、そういう態度が縁を切られた原因かもしれません……。

