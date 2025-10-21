有吉弘行、ついやりがちな“恥ずかしい行為”を告白「自分でゾッとしている」マツコもあ然

10月17日（金）放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が視聴者から寄せられた「“食事の最後のひと口”は何で終わりたい派ですか？」をテーマにトークを展開した。

以前は汁物で終えることが多かったという有吉だが、「最近変わってきた。信じられないけど、おかずでフィニッシュしてるかも」と切り出した。

「恥ずかしい行為のような気がする」と反省する有吉に、マツコは「おかずフィニッシュ!?」と信じられない様子。

とんかつを最後に食べるなど“おかずで締める”ことが増えた理由について、有吉は「美味しい口で終わらせたい。ちょっとブルジョワみたいなこと言っているかも…」と説明。マツコが「完全にブルジョワ」と驚くと、有吉は「自分でゾッとしている」と自身の衝撃行動を振り返った。

一方のマツコは「あればお漬物」で終えることが多いとか。すると有吉は「清貧の思想（行いが清らかで貧しい生活に安んじていること）。お漬物でスッと終わらせるってなんか大人っぽい」と絶賛。マツコが「全部なかったことにしてくれるじゃない」というと、有吉は「俺もそう思っていた。それがいいなって。それなのに今日の弁当もコロッケでフィニッシュしている。どうかしている。今精神的に追い込まれているかも…」と危機感を口にした。

また有吉は、「おかずは熱々がおいしいってよくわかっているんだけど…。最初は食べて、残り半分くらいは冷めてもいいから後半に食べちゃう」と独特の食べ方も告白。マツコが「その方が人としては優れている」とフォローすると、有吉は「うわ、上から目線。マウント取られている」と苦笑した。

そんなマツコは、「火傷してもいいから熱いものを熱いうちに食べたい」という思いから、餃子をフライパンから直接食べることもあるという。「ごはんもあったかいし、おかずもあったかいし、お味噌汁もあったかいしってなって急いで食べてたらこんなに太った」と自虐し、スタジオを沸かせた。