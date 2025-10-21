新海誠は、テキストの人である。映像が物語を牽引するのではなく、モノローグが映像を導く。映像は時間的な連続ではなく、記憶の断片を並置するスライドショーのように配置され、語りがそれらに意味の接続を与える。少なくとも初期作品はそのような手つきで作られていたし、その最たるものが『秒速5センチメートル』（2007年）といっていいだろう。

桜、列車、空、街灯。いずれのカットも因果関係を持たず、時間軸ではなく感情軸で繋がっていく。だからこそ我々観客は、モノローグの韻律に合わせて映像を読む。「映像を観る」映画ではなく、「言葉を聴きながら記憶を呼び起こす」映画なのだ。この作品が熱狂的なファンを生んだのも納得。映像のダイナミズムではなく、鑑賞者のセンチメンタルな記憶そのものを刺激するのだから。そしてバツグンのタイミングで流れる山崎まさよしの「One more time, One more chance」が、記憶の断片をひとつに縫い合わせていく。

『秒速5センチメートル』は、「ドラマティックな事件をあえて描かない」という意味でもチャレンジングな作品だった。「何も起きない日常」に潜む心の変化を描き、アニメーションで「現実そのもの」を描く可能性を探る。『ほしのこえ』（2002年）や『雲のむこう、約束の場所』（2004年）が、SF的スケールで到達し得ない距離を描いたのに対し、本作ではその距離を内面へと反転させ、非日常の喪失によって日常の深度を掘り下げる方向へと舵を切った。

「何も起きない日常」を断片として積み重ね、語りがその隙間を満たしていく。それが『秒速5センチメートル』の構造だ。だが、抽象の詩学を現実の映像で置き換えるとなると、とてつもない困難が生じてしまう。当たり前の話だが、実写という現実の皮膚をまとった瞬間、アニメが持っていた夢のような曖昧さや、光に滲む詩の手触りはかき消えてしまう。だからこの映画が松村北斗主演で実写化されると聞いたときは、心底驚いた。あまりにも無謀すぎるプロジェクトじゃないか！

同時に、監督が奥山由之だと知って、深く腑に落ちた。写真家としてキャリアを築き、ポカリスエットのCMや米津玄師・サカナクションのMVなど、光と感情の微妙な揺らぎを映像化してきた彼なら、確かにこのプロジェクトにはうってつけかもしれない。彼が手掛けた『アット・ザ・ベンチ』（2024年）は、二子玉川のベンチを舞台にしたオムニバス映画で、その静謐さの中に凄まじい映像的感受性が潜んでいた。しかもキャストは広瀬すず、仲野太賀、今田美桜、森七菜、草磲剛、吉岡里帆、神木隆之介と、信じがたいほど豪華である（自主制作なのに）。

そして、ついに公開された実写版『秒速5センチメートル』。新海誠の映像的世界観を実写にトレースしたという意味では、おそらく百点満点の作品だろう。空一面を覆う積雲、光のレンズフレア、高彩度・低コントラストのトーン……画面の端々に、新海的なるものが息づいている。そして、当然といえば当然なのだが、もはやこの実写版は記憶の映画ではない。本作は、より物理的で触覚的な映画へと移行している。

そして、アニメ版が強烈に有していた「大人になることへの強烈な抵抗」もまた、明らかに減衰している。

■3部構成が断片構成へと変化した理由とは？ 新海版が、声と風景の交錯によって「記憶の世界」を描いたとすれば、奥山版は身体と沈黙によって「いまこの瞬間の世界」を捉えている。抽象化ではなく具象化にならざるを得ない実写版において、そのアプローチは非常にクレバーといえるだろう。

アニメ版ではあれほどまでに過剰だったモノローグが、実写版ではかなり抑制されている。言葉に頼らずとも、我々は松村北斗や高畑充希や森七菜の表情と身振りから、その内面を覗き込むことができるからだ。実写のアドバンテージを最大限に生かした戦略。原作がテキスト的で詩のような映画だったのに対し、実写はより物理的で、触れることのできる質感をもっている。

もっとも大きな変化は、物語構成の再編にある。アニメ版では、小学生・中学生時代の「桜花抄」、高校生時代の「コスモナウト」、そして社会人時代の「秒速5センチメートル」という3部構成によって、遠野貴樹が少しずつ成長していく過程が段階的に描かれていた。一方で実写版は、社会人としての貴樹の現在を軸に据え、過去の出来事を断片的に挿入する形式をとる。

この変化は、物語そのものの大きな変化でもある。なぜなら新海誠の世界では、成長とは喜びではなく、大切なものを失うことと同義語だからだ。『ほしのこえ』では宇宙の距離が恋の断絶を象徴し、『秒速5センチメートル』では時間の経過そのものが記憶を侵食していく。登場人物たちは「大人になる」ことで世界と和解するのではなく、むしろ過去の自己と訣別する痛みを引き受ける。その痛みを抵抗として描くのが、新海誠の真骨頂なのだ。

アニメーションは、静止した一枚の絵を積み重ねることで、時間を疑似的に作るメディア。新海誠は、時間の流れを作ることで、時間の残酷さを描く。この制作過程こそが、彼の作品に漂う時間への反抗＝大人になることへの拒絶の美学だ。新海誠は、いやおうなく大人になっていく遠野の姿に、自らの歩みを重ねていたのだろう。高校時代に弓道部に所属し、20代で会社を辞めて創作の道に進んだ彼自身の人生と、成長の痛みを抱える主人公の姿は明確に重なっている。だからこそ、新海にとって3部構成は、成長の段階を描くための物語的必然だった。

だが、実写版は違う。奥山由之が選んだのは、時間を積み重ねる語りではなく、時間を往還する編集。過去と現在を並置することで、いまという瞬間を密封する。その結果、「大人になることへの抵抗」という新海誠的テーマは後景に退き、物語は「成長した貴樹と明里は再び出会えるのか？」というすれ違いロマンスへと転化する。

興味深いのは、この構成の違いが、制作時の両者の立ち位置の差異とも呼応している点だ。いずれも30代前半で本作に臨んでいるが、新海誠がまだインディペンデントなアニメーション作家として成長真っ只中だったのに対し、奥山由之はすでに写真家・映像作家として成熟したキャリアを築いている。新海が「大人になる痛み」を描き、奥山は「大人としてのまなざし」からその痛みを見つめ直しているのは、その位相の違いによるものに思えてならない。

もはや、どちらが優れている、優れていないの話ではない。アニメ版も実写版も時間を相手にした営みであり、その方法が異なるだけ。新海誠が描いたのは、もう戻れない時間への祈り。奥山由之が見つめるのは、いま確かにここにある呼吸と体温。過去と現在、記憶と実在……『秒速5センチメートル』というタイトルは、速度の違いを測るものではなく、時間と向き合う二人の作家の姿勢そのものを示している。この2つの映画は、同じ空を見上げながら、まったく異なる光を映しているのだ。（文＝竹島ルイ）