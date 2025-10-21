「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１１時現在で、Ｓｐｅｅｅ<4499.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でスピーは高い。三菱ＵＦＪ銀行などメガバンク３社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると、１７日に複数のメディアが報じた。メガバンク３社らが出資する新興フィンテック企業、Ｐｒｏｇｍａｔ（プログマ、東京都千代田区）のシステムを活用するという。



スピーは子会社を通じてこのプログマに出資していることから、報道を受けて同社株は人気化。きょうも上昇しており、引き続き買い予想数を集めたようだ。



