・坪田ラボが４日ぶり急反発、近視進行抑える照射デバイスの国内臨床で最終被験者の観察完了

・サイステップが大幅反落、４０００万株の新株式と２１万３６００個の新株予約権発行を発表

・フジＨＤは続伸、ダルトンが不動産事業の売却求める書簡送付

・大有機が連日の大幅高、最先端半導体材料好調で今期営業利益大幅上振れも

・ＮＴＴが５日続伸、ＮＴＴ版ＬＬＭ「ｔｓｕｚｕｍｉ２」を提供開始

・タイミー反発、北海道千歳市などと連携協定を締結

・イトヨーギョの急騰続く、空売り残高が増勢一途で踏み上げ相場の典型に

・ワシントンＨが大幅続伸、ケンブリッジ・アジアが５％超保有

・デジタルＨＤが続伸、シルバーケイプが対抗的ＴＯＢの開始予定を公表

・村田製が上値指向、ｉＰｈｏｎｅ１７販売好調を背景とした米アップルの評価引き上げで連想買い対象に



