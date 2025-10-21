「心房細動の初期症状」はご存知ですか？医師が徹底解説！

心房細動の初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「心房細動の症状」はご存知ですか？初期症状・なりやすい人の特徴も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

「心房細動」とは？

正常な脈は右心房にある洞結節から電気信号が起こり、これが心房、心室へと伝わり心臓が収縮します。このような洞結節から始まる規則正しいリズムではなく、心房内に流れる電気信号の乱れにより起こる不整脈を『心房細動』といい、心房が細かく震え脈拍が不規則となります。

心房細動の初期症状

動悸・胸部不快感

心房細動の初期の症状として、普段より脈が速くなったり、不規則な脈になるため動悸や胸部の不快感、違和感が起こったりします。このような症状が出現した場合には、早めに循環器内科を受診しましょう。

息切れ、労作時の辛さ

心房細動が持続することにより、心不全を合併し、うっ滞すると息切れ、倦怠感、動いた時にきつさを感じるようになります。人によっては、咳込みやむくみの症状が起こることもあります。このように息切れや、動いた時にきつさを感じる場合には、無理に運動をせず安静に過ごし、早めに医療機関を受診しましょう。循環器内科を受診するのが良いでしょう。

めまい

心房細動の症状の一つとして、脈の乱れがみられます。脈拍が早くなることもあれば、脈拍が遅くなる人もいます。脈拍が遅くなる場合、数秒程度の心拍動の停止がおこり、脳への循環が悪くなり、めまいや失神を伴うこともあります。このような症状がみられた場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

「心房細動の症状」についてよくある質問

ここまで心房細動の症状などを紹介しました。ここでは「心房細動の症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

心房細動になりやすい人の特徴を教えてください。

伊藤 陽子（医師）

生活習慣病、睡眠時無呼吸症候群、心疾患がある方では心房細動が起こりやすいので注意が必要です。これらの病気の治療を受け、心房細動が合併しないように気をつけましょう。高齢者、アルコールの多飲、喫煙も危険因子となり得ます。また、睡眠不足やカフェインの取りすぎ、ストレスの多い人も注意が必要です。

心房細動は自覚症状がない場合もありますか？

伊藤 陽子（医師）

心房細動は動悸や息苦しさ、めまいなどの症状が出ますが、自覚症状がないことも多いです。健康診断などで心電図をとった際に、初めて心房細動を指摘されることもあります。

心房細動を発症しやすい時間帯について教えてください。

伊藤 陽子（医師）

心房細動が特に発症しやすい時間帯はありません。しかし、就寝時に眠れずにいると動悸や胸部の違和感などの症状に、気が付きやすい可能性があります。心房細動は7日以内に治まる発作性心房細動と、7日を超えて持続している持続性心房細動、1年以上持続している長期持続性心房細動に分類されます。いずれの不整脈でも血栓症のリスクがあり、抗凝固療法が必要です。

編集部まとめ

心房細動は健康診断で診断される患者数で約80万人と言われており、実際には100万人を超えると予想されている非常によく見られる病気です。高齢者に多く、今後の高齢化に従いますます増加することが予想されます。心房細動は自覚症状があまりないことも多いです。しかし、そのまま放置をすることで心臓内に血栓を生じ、脳梗塞に発展することもあります。心房細動が見られた場合には、抗凝固療法を行い、血栓を生じさせないようにすることが非常に大切です。また、心不全の原因にもなるため、症状がなくとも早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。

心房細動と関連する症状は咳、動悸、息苦しさ、めまい、倦怠感など多岐にわたります。心臓病をはじめとする病気やめまいをおこす病気、頻脈を起こすような甲状腺機能亢進症、貧血が鑑別に上がります。このような症状がある場合には、自分で脈拍を測ってみましょう。脈の乱れがある場合には不整脈の可能性があり循環器内科受診が勧められます。

心房細動に伴う症状として、脈の不整、頻脈、徐脈に伴う動悸、胸部の不快感や違和感、めまい、失神などが挙げられます。これらの症状に伴い脈の乱れがある場合には、心房細動を含む不整脈の可能性があり、精査が必要です。また、息苦しさや労作時のきつさが出てきた場合には心不全を伴っている可能性もあり、早めに医療機関を受診しましょう。

心房細動によって血栓ができ、これが脳の血管に詰まった場合には脳梗塞の症状が出現します。詰まった部位により症状は様々ですが、四肢の麻痺や顔面の麻痺、視野や言語障害などいつもと違う症状が出た場合には救急車を呼び、早急に救急外来へ行きましょう。

参考文献

不整脈薬物治療ガイドライン（日本循環器学会.2020年改訂版）

不整脈の症状は？（日本循環器学会）