BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）がオールバックヘアにサングラスを掛けたクールな姿の動画が、話題を集めている。

【動画】バッチバチのかっこよさ！オールバックヘアのBTS J-HOPE【動画】LE SSERAFIM『SPAGHETTI』収録曲を一部公開①②

■BTS J-HOPE、オールブラックコーデで鋭い眼光放つ

J-HOPEは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）が10月24日にリリースする1stシングル『SPAGHETTI』にフィーチャリングアーティストとして参加。公開されたムービー「THE KICK」はこれを告知するもので、まずは引きのアングルでJ-HOPEのシルエットが浮かび上がる。

そしてカメラがゆっくりと近づいていくと、強烈な光が瞬く中、黒髪をオールバックにセットし、全身をブラックで揃えたJ-HOPEが登場。サングラスをずらし、鋭い眼光をカメラに向けてフォトジェニックなポージングを次々に繰り出した。動画の最後では、J-HOPEがLE SSERAFIMと一緒に「EAT IT UP」と歌うパートの音声が披露されている。

SNSでは「震えた…」「カッコイイーー！」「ギラギラでたまらない」「世界一サングラス似合う」「世の中のかっこいいスタイリングをホビがぜんぶ体現してくる」と反響を集めている。

■LE SSERAFIM『SPAGHETTI』収録曲2曲の音源を一部公開

また、『SPAGHETTI』の音源を公開する「HIGHLIGHT PLATTER」も公開。収録曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」「Pearlies (My oyster is the world)」の一部を聴くことができる。