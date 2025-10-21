『2025 MAMA AWARDS』第2次アーティスト発表！JO1、TXT、aespa、G-DRAGONら10組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月28日・29日に香港にて開催される『2025 MAMA AWARDS』の第2次パフォーミングアーティストが発表となった。

■公式スローガンは「オ・フン（UH-HEUNG）」

『2025 MAMA AWARDS』は、現地時間の11月28日にChapter1、11月29日にChapter2として、香港・Kai Tak Stadiumにてそれぞれのステージが披露される。K-POPの新時代をけん引するスーパールーキーから、世界で輝くグローバルアーティストまでが名を連ねた第1次ラインナップに続き、今回あらたにaespa、G-DRAGON、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、MIRROR、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE 計10組の人気アーティストを第2次ラインナップとして公開した。

公式スローガンは、ステージ上も観客も音楽を通してひとつになって盛り上がる瞬間を表現したフレーズ「オ・フン（UH-HEUNG）」。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズだ。

■『2025 MAMA AWARDS』は世界同時配信を予定

なお『2025 MAMA AWARDS』は、Mnet Japanや、各種デジタルプラットフォームを通じてリアルタイムで世界へ同時配信される予定で、世界中のK-POPファンが一体となって楽しめるグローバル授賞式となる見込みだ。

日本では、CS放送のMnet JapanとMnet Smart+にて、リアルタイム日本語字幕で放送予定。詳細情報は公式サイトで確認しよう。

※メイン写真：『2025 MAMA AWARDS』Chapter2出演アーティスト

