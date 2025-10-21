BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、Instagramを更新。囲み目メイクを施した新鮮な姿のオフショットを披露した。

【写真】強烈なイメージに変身したBLACKPINKジス【写真】『GQ KOREA』11月号の表紙①②③

■BLACKPINKジス、Cartierのジュエリーを纏う

韓国のファッション誌『GQ KOREA』11月号の表紙を飾るジス。普段は黒髪のロングヘアが多く上品で清楚なイメージのジスだが、撮影では茶髪のオン眉スタイルなど、新鮮なスタイリングに挑戦した。

オフショットの1枚目では、ジスがフーセンガムを膨らませて“ワル”なムードを演出。ボリューミーなミニドレスからすらりと長い手足が伸び、ジスがグローバルアンバサダーを務めるCartier（カルティエ）のジュエリーが、美しい彼女の身体パーツを彩っている。

上下にアイラインをきっちりと引いて目元を強調したメイクはインパクト大。4枚目ではジスが黒いツノ帽子を被って棒付きキャンディーを唇にあて、6枚目ではジャケットをはだけさせてセクシーに肩を見せる。そして7枚目ではオン眉前髪で瞳の大きさが際立つ、ドアップのセルフィーを公開した。

SNSでは「振り幅凄すぎてびっくり」「オン眉まじ!?」「まさにガールクラッシュ」「美しくなり続けてる！」「カルティエって本当にジスちゃんの美しさを引き出す」など、多くの反響を集めている。

■BLACKPINKジスが新鮮な姿で登場！『GQ KOREA』11月号表紙