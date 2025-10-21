日経平均21日前引け＝続伸、744円高の4万9929円 日経平均21日前引け＝続伸、744円高の4万9929円

21日前引けの日経平均株価は続伸。前日比744.31円（1.51％）高の4万9929.81円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1170、値下がりは378、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を154.88円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が138.39円、ファストリ <9983>が105.86円、ＴＤＫ <6762>が49.50円、日東電 <6988>が20.03円と続いた。



マイナス寄与度は20.2円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、イオン <8267>が2.73円、東京海上 <8766>が2.58円、ホンダ <7267>が1.52円、日立 <6501>が1.45円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は水産・農林、保険の2業種のみ。値上がり率1位はその他製品で、以下、その他金融、金属製品、精密機器、情報・通信、化学と続いた。



