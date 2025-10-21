ETF売買動向＝21日前引け、野村ＡＩ７０、ｉＳゴールドが新高値 ETF売買動向＝21日前引け、野村ＡＩ７０、ｉＳゴールドが新高値

21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.0％減の2539億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.8％減の1915億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ <1365> 、ＡＩ セレクトメガトレンド日本株（ネットリターン） <162A> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1308> 、ＳＭＤＡＭ トピックス <2557> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ <1369> など59銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＮＥＸＴ インドベア <2047> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> など19銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が5.63％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.65％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.54％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が4.49％高、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が3.91％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.97％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.21％安、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> は3.55％安と大幅に下落した。



日経平均株価が744円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1244億7300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1137億8200万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が132億1800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が109億100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が106億9200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が88億7500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が88億6700万円の売買代金となった。



