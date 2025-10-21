東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、フェニクスＢがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、フェニクスＢがS高

21日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数347、値下がり銘柄数208と、値上がりが優勢だった。



個別ではフェニックスバイオ<6190>がストップ高。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、豆蔵<202A>、セキュアヴェイル<3042>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ユーソナー<431A>など9銘柄は年初来高値を更新。データセクション<3905>、グロービング<277A>、イタミアート<168A>、コンヴァノ<6574>、ＡＲアドバンストテクノロジ<5578>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ゼネラル・オイスター<3224>、リップス<373A>、ニューラルグループ<4056>、ビザスク<4490>が年初来安値を更新。リグア<7090>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、イシン<143A>、ＭＴＧ<7806>、フィードフォースグループ<7068>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

