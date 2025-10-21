ETF売買代金ランキング＝21日前引け
21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124473 -33.9 42870
２. <1540> 純金信託 22600 -13.3 22415
３. <1357> 日経Ｄインバ 13218 -34.4 6093
４. <1458> 楽天Ｗブル 10901 -7.5 50860
５. <1321> 野村日経平均 10692 -19.4 51830
６. <1579> 日経ブル２ 8875 -8.6 461.6
７. <1360> 日経ベア２ 8867 -12.4 149.4
８. <2036> 金先物Ｗブル 5390 -35.9 172950
９. <1330> 上場日経平均 3888 82.4 51880
10. <314A> ｉＳゴールド 3736 8.8 312.0
11. <1542> 純銀信託 2962 -39.8 23965
12. <1306> 野村東証指数 2173 -41.9 3433.0
13. <1328> 野村金連動 2042 -39.0 15685
14. <1329> ｉＳ日経 1995 -15.4 5194
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1993 -28.2 65830
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1972 21.7 51650
17. <1326> ＳＰＤＲ 1960 -44.3 60490
18. <2644> ＧＸ半導日株 1906 -46.1 2454
19. <1459> 楽天Ｗベア 1734 -41.6 246
20. <1568> ＴＰＸブル 1655 -51.3 663.7
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1254 2.5 2113.0
22. <200A> 野村日半導 1205 -4.5 2217
23. <1358> 上場日経２倍 1150 -11.7 80940
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 924 -5.2 661.6
25. <1541> 純プラ信託 785 -55.3 9007
26. <1615> 野村東証銀行 737 104.2 462.1
27. <1545> 野村ナスＨ無 657 -40.3 38420
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 601 -26.0 2303
29. <425A> ＧＸ純金 575 -38.7 352.7
30. <1571> 日経インバ 538 7.8 423
31. <1346> ＭＸ２２５ 514 -43.2 51890
32. <1489> 日経高配５０ 464 -13.9 2567
33. <1398> ＳＭＤリート 431 39.5 1998.0
34. <2090> 農中米債７Ｈ 373 18550.0 4655
35. <1356> ＴＰＸベア２ 356 -14.0 188.0
36. <1655> ｉＳ米国株 344 -63.5 734.3
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 314 -8.7 153
38. <1478> ｉＳ高配当 300 209.3 4308
39. <2244> ＧＸＵテック 294 -24.0 3008
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 294 -57.5 59860
41. <1308> 上場東証指数 224 -51.7 3391
42. <2559> ＭＸ全世界株 224 -8.6 24845
43. <1580> 日経ベア 223 -55.8 1124.5
44. <2516> 東証グロース 215 -32.6 577.6
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 206 -74.1 1136
46. <1678> 野村インド株 203 -58.5 354.9
47. <1475> ｉＳＴＰＸ 196 -29.7 338.2
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 190 -63.7 29335
49. <2038> 原油先Ｗブル 177 -56.5 1329
50. <1569> ＴＰＸベア 176 1073.3 967.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
