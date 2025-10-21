　21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　124473　　 -33.9　　　 42870
２. <1540> 純金信託　　　　 22600　　 -13.3　　　 22415
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 13218　　 -34.4　　　　6093
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10901　　　-7.5　　　 50860
５. <1321> 野村日経平均　　 10692　　 -19.4　　　 51830
６. <1579> 日経ブル２　　　　8875　　　-8.6　　　 461.6
７. <1360> 日経ベア２　　　　8867　　 -12.4　　　 149.4
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　5390　　 -35.9　　　172950
９. <1330> 上場日経平均　　　3888　　　82.4　　　 51880
10. <314A> ｉＳゴールド　　　3736　　　 8.8　　　 312.0
11. <1542> 純銀信託　　　　　2962　　 -39.8　　　 23965
12. <1306> 野村東証指数　　　2173　　 -41.9　　　3433.0
13. <1328> 野村金連動　　　　2042　　 -39.0　　　 15685
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1995　　 -15.4　　　　5194
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1993　　 -28.2　　　 65830
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1972　　　21.7　　　 51650
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1960　　 -44.3　　　 60490
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　1906　　 -46.1　　　　2454
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1734　　 -41.6　　　　 246
20. <1568> ＴＰＸブル　　　　1655　　 -51.3　　　 663.7
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1254　　　 2.5　　　2113.0
22. <200A> 野村日半導　　　　1205　　　-4.5　　　　2217
23. <1358> 上場日経２倍　　　1150　　 -11.7　　　 80940
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 924　　　-5.2　　　 661.6
25. <1541> 純プラ信託　　　　 785　　 -55.3　　　　9007
26. <1615> 野村東証銀行　　　 737　　 104.2　　　 462.1
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 657　　 -40.3　　　 38420
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 601　　 -26.0　　　　2303
29. <425A> ＧＸ純金　　　　　 575　　 -38.7　　　 352.7
30. <1571> 日経インバ　　　　 538　　　 7.8　　　　 423
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　 514　　 -43.2　　　 51890
32. <1489> 日経高配５０　　　 464　　 -13.9　　　　2567
33. <1398> ＳＭＤリート　　　 431　　　39.5　　　1998.0
34. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 373　 18550.0　　　　4655
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 356　　 -14.0　　　 188.0
36. <1655> ｉＳ米国株　　　　 344　　 -63.5　　　 734.3
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 314　　　-8.7　　　　 153
38. <1478> ｉＳ高配当　　　　 300　　 209.3　　　　4308
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 294　　 -24.0　　　　3008
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 294　　 -57.5　　　 59860
41. <1308> 上場東証指数　　　 224　　 -51.7　　　　3391
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 224　　　-8.6　　　 24845
43. <1580> 日経ベア　　　　　 223　　 -55.8　　　1124.5
44. <2516> 東証グロース　　　 215　　 -32.6　　　 577.6
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 206　　 -74.1　　　　1136
46. <1678> 野村インド株　　　 203　　 -58.5　　　 354.9
47. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 196　　 -29.7　　　 338.2
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 190　　 -63.7　　　 29335
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 177　　 -56.5　　　　1329
50. <1569> ＴＰＸベア　　　　 176　　1073.3　　　 967.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


