“国民的美少女”細川直美、夫・葛山信吾との2ショット添え結婚23周年を報告「お似合いのお2人」「素敵なご夫婦」
俳優の細川直美（51）が20日、自身のインスタグラムを更新。「今日は私達夫婦の23回目の結婚記念日でした」「(※夫の髪と髭は役作りです）」と報告し、夫で俳優・葛山信吾（53）と肩を寄せ合った仲むつまじい2ショット写真を公開した。
【写真】「お似合いのお2人」細川直美＆葛山信吾の“肩寄せ合う”夫婦2ショット
「毎年、何故か結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが 毎年、ネタの様に笑いになっているので良しとしましょっ」とちゃめっ気交じりに話しつつも、この日はケーキで一緒に祝うことができたと明かした。
続けて「夫婦共々、紆余曲折ありますがこれからも健康で明るくちょっとのんびりな家族でいたいと思います」と節目の日に抱いた思いを記し、「これからも家族共々どうぞ宜しくお願い致します」とあいさつした。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「素敵なご夫婦」「いつも仲良しでお似合いのお2人ステキです これからも憧れのご夫婦でいて下さい」「良いお写真ありがとうございます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
細川は、1988年に『第2回全日本国民的美少女コンテスト』でグランプリを受賞し芸能界デビュー。93年にはNHK連続テレビ小説『かりん』でヒロインを務め、以降さまざまなドラマや映画で活躍。プライベートでは2002年に葛山と結婚し、03年に長女、06年に次女が誕生している。
