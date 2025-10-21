プロ野球・西武は21日、30日から始まる秋季キャンプの参加選手を発表しました。

宮崎県の南郷で始まる秋季キャンプには、隅田知一郎投手、武内夏暉投手、源田壮亮選手、渡部聖弥選手、滝澤夏央選手、西川愛也選手らが参加。ベルーナドームの横にあるCAR3219フィールドでは、高橋光成投手や今井達也達也投手らが参加します。

日程は30日(木)〜11月17日(月)となっており、休養日は11月3日(月・祝)、8日(土)、13日(木)と発表されています。

▼南郷秋季キャンプ(南郷中央公園)

【投手】

隅田知一郎、佐藤隼輔、武内夏暉、山田陽翔、成田晴風、狩生聖真、篠原響、宮澤太成、三浦大輝、

冨士大和、佐藤爽

【野手】

古賀悠斗、柘植世那、古市尊、是澤涼輔、仲田慶介、齋藤大翔、源田壮亮、山村

崇嘉、滝澤夏央、村田怜音、渡部聖弥、蛭間拓哉、古川雄大、西川愛也、仲三河優太、岸潤一郎

▼所沢秋季キャンプ(CAR3219フィールド、プロスピ トレーニングセンター)【投手】上田大河、渡邉勇太朗、高橋光成、與座海人、松本航、田村伊知郎、糸川亮太、甲斐野央、ボー・タカハシ、羽田慎之介、杉山遙希、今井達也、佐々木健、黒木優太、黒田将矢、中村祐太、平良海馬、菅井信也、浜屋将太、上間永遠、シンクレア、森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太【野手】牧野翔矢、龍山暖、野田海人、児玉亮涼、外崎修汰、元山飛優、佐藤太陽、平沢大河、高松渡、古賀輝希、野村大樹、谷口朝陽、金子功児、福尾遥真、平沼翔太、林冠臣、奥村光一、ラマル、澤田遥斗、オケム