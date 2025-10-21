¡Ø»þ¤«¤±¡Ù¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡©ºÙÅÄ¼é¤¬¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È²ÈÂ²¡É¤È¡ÈÌ¤Íè¡É¡Ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ç¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¸å¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¤Ç¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¡×¤È¡Ö²ÈÂ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ¼é¤Ï¼Â¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤äÈ¯¸«¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç100¡ó¼«Ê¬¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Î¾¿Æ¤Î°¦¾ð¤¬¡¢Ëå¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¾å¤Î»Ò¤Î¡¢Ëå¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¼»ÅÊ¿´¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤ÎºÙÅÄ¤Ë¤Ï¿¿¿·¤·¤¤´¶¾ð¤È¤·¤ÆÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Åö»þ4ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡ÖËèÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢¾å¤Î»Ò¤Ëàº£Æü¤Ï²¿¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡©á¤ÈÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ëÆü¡¢àÂç¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤èá¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£àÂÎ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¡©á¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢°ã¤¦¤Ã¤Æ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎËå¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢à¤ªÉã¤µ¤ó¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡ªá¤Ã¤Æ¡£Ì´¤ÎÃæ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢·»Ëå¤Ç¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃåÁÛ¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£4ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¢£²ÈÂ²¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¼Ì¤ê¹þ¤à
¡¡¤È¤¢¤ëÅÔ²ñ¤ÎÊÒ¶ù¤Ë·ú¤Ä¡¢¾®¤µ¤ÊÃæÄí¤Ë°ìËÜ¤ÎÌÚ¤¬À¸¤¨¡¢½Ä¤ËÄ¹¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¤¤ê¤ò¤·¤¿²È¡£4ºÐ¤Î´Å¤¨¤óË·¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÔ¤Ä¤½¤Î²È¤Ë¡¢¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¤Õ¤·¤®¡Ä¡Ä¡×¡£¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ï½Ð»º¸å¤¹¤°¡¢²ñ¼Ò¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç·úÃÛ²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬¡¢²È¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê´·¤ì¤Ê¤¤²È»ö¤Ç¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¡Ë¡£¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÙ¹¤Í¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î°¦¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¥¤¥ä¤À¥¤¥ä¤À¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÊÖ¤ê¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï²È¤ÎÄí¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¡¢À©Éþ»Ñ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¥ß¥é¥¤¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤³¤Î²È¤òÉñÂæ¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¶õ¤ò¤³¤¨¤¿¡¢ËÁ¸±¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ÆµÙ¤ß¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î²¦Æ»¤òÆ§½±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ñ¤Ã¤È»×¤¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï1¸ÄÇ¯¾å¤Î5ºÐ»ù¡£¤³¤Î°ìÅÀ¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤±Ç²è¤¬ºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢´ë²è¤òÎ©¤Æ¤¿»þ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌµËÅ¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Þ¤ê4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤ò¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£ºÇ½é¤«¤é¾¡»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤âºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢à¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ëá¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï·àÃæ¡¢¤ï¤ê¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿±Ç²è»ËÅª¤Ë¸«¤ÆÁêÅö¿·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤«ÉÔËþ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÅÜ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤ä¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤ÈÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤ë¤³¤È¤Ç°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤ÏÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¸½¤ì¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¸½Âå¤Î²ÈÂ²¤ÎÍ¤êÍÍ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ïº£¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡±Ç²è¤Ï4ºÐ»ù¤Î¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢1¥³¥Þ¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÆ°¤¤ÈÉ½¾ð¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤¿¼ç´Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¡£¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëå¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÂ²¤À¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ï¼±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤ó²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤è¤ê¤âÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ò³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤Þ¤¿·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤Êý¤òÂØ¤¨¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢à¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëá¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿®Íê¤¹¤ë¤ËÂ¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë
¡¡¸½Âå¤Î²ÈÂ²Áü¤ÎÊÑ²½¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÅÄ¤¬¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÀâÈÇ¤ÎÉÁ¼Ì¤ò°úÍÑ¤·¤è¤¦¡£
°úÍÑ----
¡ÒÃæÄí¤ò´Þ¤à6¤ÄÁ´¤Æ¤ÎÉô²°¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¬ÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ð¤á¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë100¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤¬¡¢Éô²°¤´¤È¤Î»ÅÀÚ¤êÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤«¤é²¼¤Î»Ò¶¡Éô²°¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Ë¡¢»Ò¶¡Éô²°¤«¤é¾å¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ò¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÉô²°¤´¤È¤ò»ÅÀÚ¤ëÊÉ¤¬¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¡£
----
¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð²È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Èþ½Ñ¤µ¤ó¤ËÍê¤ß¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï·úÃÛ²È¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë²È¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸½¼Â¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¸ÄÀÅª¤Ê²È¤Ë¤·¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²È¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3LDK¤Ç¡¢2³¬·ú¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤Ç¤â»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê²ÈÂ²¤ÎÍ¤êÍÍ¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£²È¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤Î·ÁÂÖ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ë±þ¤¸¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ð¤¢¤Ð¤¬à¤ª¤«¤·¤²¤Ê²Èá¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Î¿Í¤¬¤½¤¦»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤È¤Ï²ÈÂ²¤Î·Á¤¬°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤½¤Î²È¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¡¢ÉãÊì¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤â¸½ÂåÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤Èà¤ªÊì¤µ¤óÁ³áà¤ªÉã¤µ¤óÁ³á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿Æ¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤éÉ×ÉØ¼«ÂÎ¤¬¤½¤¦¤À¤·¡¢º£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢À¸½¤¹¤®¤Æ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¸½¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢¿¿¼Â¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ÂåÀ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤È¸ì¤é¤¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤âÀß¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶µ°é¤Ç¤¢¤ì¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤¢¤ì¡¢à¿Æ¤¬·Ð¸³¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÆ±¤¸¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð»Ò¤É¤â¤âÀ®¸ù¤¹¤ëá¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬º£¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Åö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Î»ÅÊý¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢à¿Æ¤â¤«¤Ä¤Æ»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤â»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Æ¤â¤Þ¤¿Ã¯¤«¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Ï¢Â³À¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿®Íê¤¹¤ë¤ËÂ¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡°ì¸®¤Î²È¤È4¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òµ¯Æ°¤µ¤»¡¢ÁÔÂç¤Ê»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡Ø»þ¤«¤±¡Ù¤È¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù°Ê¹ß¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿
¢£Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îº²¤Îµ±¤
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£ºÙÅÄ¤¬À¤´Ö¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê06Ç¯¡Ë¤À¡£¸ø³«»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¡×¡£ºÇ¿·ºî¤ò¸ì¤ëºÙÅÄ¤Î¸ý¤«¤é¡ÖÌ¤Íè¡×¤Î°ì¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢à»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷á¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡£
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÏ¢Â³À¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£12Ç¯Á°¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ø»þ¤«¤±¡Ù¤È¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù°Ê¹ß¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Í¡¢¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥é¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Æ»¤Î¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤¯¤ëÉ¬Á³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì¤Íè¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤¬Êø²õ¤·¤¿1991Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿10Ç¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿·ÐºÑÄãÌÂ´ü¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿20Ç¯¡×¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â³ÎÄê¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤³¤Î½Õ²Æ¡¢²¿¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢µîÇ¯¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡Ö¥â¥ê¥«¥±¡×¤À¡£»þ·×¤Î¿Ë¤¬Àè¤Ø¤È¿Ê¤Þ¤º¡¢Æ±¤¸1Ç¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¤¹¤ë¸½¼Â¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¨¤ÐºòÇ¯´©¹Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼½ñÀÒ¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¡Ê²Ï¹ç²í»Ê¡Ë¤â¡¢Èá´Ñ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇºÙÅÄ¤Ï¡¢12Ç¯Á°¤Ë¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ç¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¡¢¤³¤Î²Æ¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï12Ç¯Á°¤âº£¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤ä¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¾ï¤Ë¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£¤½¤ì¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø»þ¤«¤±¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¿¿¶×¤È¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤Î¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢à¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤âá¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îº²¤Îµ±¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¾®ÀâÈÇ¤Î»ëÅÀ¡á¸ì¤ê¤ÏÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó!?
¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£´û¤Ë´©¹ÔºÑ¤ß¤Î¾®ÀâÈÇ¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤À¡£ºÙÅÄ¼é¤Ï¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù°Ê¹ß¡¢¼«¤é¸¶ºî¾®Àâ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò³¨¥³¥ó¥Æ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë²ó¤ê½Ð¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãË»¤·¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¡¢¿ô½µ´Ö¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇËè²ó½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤òÏÀÍýÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤ê¡¢¿ÍÊª¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÇÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Ë¡¢à¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Áá¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë»þ¤Î¸ÀÍÕ¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶²è¤ò½¤Àµ¤¹¤ë»þ¤Î¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Ö±Ç²è¤ò¾®Àâ¤Î·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¦¤¨¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ëè²óÊÔ½¸¼Ô¤Ë³¨¥³¥ó¥Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢à²¿¿Í¾Î¤Ç½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©á¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ïà°ì¿Í¾Î´ó¤ê¤Î»°¿Í¾Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«á¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢4ºÐ»ù¤Î°ì¿Í¾Î¤Ã¤Æ¤É¤¦½ñ¤¯¤Î¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢·õ½ÑÉÁ¼Ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¡Ù¤Î»þ¤â¡¢»²¾È¤·¤¿¤â¤Î¤¬²¿ºî¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Ï³ÑÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¥Ã¥É¥Ê¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Îã¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤âÀÎÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤¬¾å¤Ç¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍÄ¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¾Î¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤Ã¤Æ¡¢³¨ËÜ¤ä»ùÆ¸Ê¸³Ø°Ê³°¤Ë¤Ñ¤Ã¤È¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸Î¡¦¹âÈª·®´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤äµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¤Î¥È¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶ºî¤Î¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¡ÊL¡¦M¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡Ë¤Ï¡¢¾®ÀâÁ´ÂÎ¤¬¼ç¿Í¸ø´ó¤ê¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥ó¤ò¸«¼é¤ê¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¸ì¤ê¸ý¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÈª¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤ËÆÍ¤Êü¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ó¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤é¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¤Á¤ã¤ó¤Èà¤³¤Î»Ò¡¢¥Ø¥ó¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Êá¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Í¥¤·¤¤¸ýÄ´¤ÎÇ¯¾å¤Î½÷À¤¬¥¢¥ó¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ä¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£±©º´´ÖÆ»É×¤µ¤ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¾®ÀâÈÇ¤Î»ëÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë±©º´´ÖÆ»É×¤µ¤ó¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤«¤é½ñ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ï°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤¬Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
¢£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¡¡²áµî¤ò¤âÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤Æ
¡¡¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ø¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´ãº¹¤·¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Â¤Î¿Æ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¡ÖÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬°ìÈÖ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÏÃÂê¤Ë¾å¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤ÐÂÔµ¡»ùÆ¸¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÁû¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ë°ì¸þ¤Ë²ò·è¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¯¼£¤Î¾ì¤Ç¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Ï·¸åÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢Áªµó¸¢¤â¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÈ¾¤ÐÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅê»ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢ËÍ¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬´Ñ¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ê»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë»Ò¤É¤âÂ¦¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÇÞÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÙÅÄ¼é¤Ï¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ç¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÉÁ¤¡¢°Ê¹ß¤ÎºîÉÊ¤Ç¡Ö²ÈÂ²¡×¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£2¤Ä¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£»Ò¤É¤â¤È¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¤òºî¤ë»þ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ä»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸³è¿å½à°Ê²¼¤ÎÊë¤é¤·¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë³ä¹ç¤¬·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤Ï¡¢º£¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¿åÌÌ²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸½¼Â¤Ë¾¯¤·¤À¤±Áá¤¯µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤ÉÕ¤¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Æ»¤Î¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤Í¡¢ÀÎ¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤«ÈÝÄê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²áµî¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ì¤Íè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤¦ÉÁ¤½Ð¤¹¤Î¤«¡×
¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤Ï´û¤ËÀ¤³¦90¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤À¤±¤¤Ã¤È¡¢Ì¤Íè¤Ï¤è¤êÎÉ¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡£
¤Û¤½¤À¡¦¤Þ¤â¤ë¡ü1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£¶âÂôÈþ½Ñ¹©·ÝÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢91Ç¯¤ËÅì±ÇÆ°²è¡Ê¸½¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ØÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢99Ç¯¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢06Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿´ÆÆÄºî¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦Åû°æ¹¯Î´¡Ë¤¬¹ñÆâ³°¤Î¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢3Ç¯¤Ë1ºî¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç·à¾ìÍÑÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§µÈÅÄÂç½õ¡¡¼Ì¿¿¡§Æ£¸¶¹¾ÍýÆà
