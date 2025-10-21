2児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、リハーサル中の様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみの息子たち（複数カット）

2026年1月10日まで、日本や香港、シンガポールなどを巡るアジアツアーを行っている浜崎。Instagramでは、肩のタトゥーが見える衣装でステージに立つ姿や、真剣な表情でリハーサルを行っている様子をたびたび投稿。

また、着物姿での2人の息子たちとの親子ショットや、「下の子が説明書見ながらひとりで作ってる すご」とコメントした、次男がブロックで遊んでいる様子なども披露しており、歌手として多忙な日々の合間にプライベートについても発信している。

「ますます綺麗さを増している」リハーサル中の姿に反響

10月18日に更新したInstagramでは、リハーサル中の写真を複数枚公開。この投稿にファンからは、「公演重ねるごとに進化しすぎてびっくり」「女神の降臨でみんなが喜んだよね」「ますます、綺麗さを増している」「少しは家族と過ごす時間ありますか？ ゆったりお過ごし下さいね。」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）