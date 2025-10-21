こんな危険すぎるオーラス、見たことない！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月20日の第1試合は、史上稀に見る大接戦に。最終、南4局に入った時点でトップ目からラス目まで、わずか1600点差の中に収まる状況に、実況が「こんな集合、見たことない！」と叫びまくった。

【映像】超大接戦！ほぼ全員がアガリトップ“全員集合”の瞬間

Mリーグでは、全員が2万5000点持ちの状態から試合を始める。実況担当・日吉辰哉（連盟）が、4選手とも2万点台でオーラスに突入した状態を「全員集合」と呼び始めたことから、ファンの間でも定着。最後の一局でアガった者がトップになるような状況になるだけに、誰もが固唾をのんで見守ることになる。

今回の「集合」は、さらに集まり具合がとてつもなかった。南3局、1万6900点持ちでラス目だった赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が貴重な満貫のツモアガリで8000点（供託1000点）をゲット。園田は一躍トップ目に浮上したものの、その点数は原点からわずか900点浮いただけの、2万5900点だった。さらに代わってラス目に沈んだKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）でさえ、原点まで700点の2万4300点。4人がわずか1600点の中に収まるという超僅差だ。

「全員集合」の生みの親・日吉が、この状況に黙っているはずもない。「8時2分だよ！全員集合でございます」と切り出すと、「狭い！お盆の新幹線かよ！乗車率がえぐい。上から下まで1600点差。こんな集合、見たことない！」とまくし立てた。さらにファンからも「平たすぎるｗ」「面白いにもほどがある」「超危険オーラス」との声が寄せられた。

アガリさえすればほぼトップという状況で、勝負を制したのはEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）。一時、ラス落ちにはなるものの果敢にリーチを打ち、これがリーチ・一発・裏ドラで5200点に。歴史に残る接戦をものにしていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

