秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くの民家に入り込んだクマは、一夜明けた２１日午前も屋内にとどまっている。

警察官が２４時間態勢で警戒を続け、市も引き続き玄関先に置いた箱わなで捕獲を試みているが、市街地でのクマの出没に、近隣住民は不安の色を見せている。

県警湯沢署などによると、現場周辺では２０日午前５時過ぎから、男性４人が相次いでクマに襲われ重軽傷を負った。この直前の午前４時１５分頃には、近くの湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部の防犯カメラに、玄関付近をうろつくクマの姿も映っていた。

周辺の学校では保護者が付き添って登校するなど対応に追われた。

現場の約１キロ南にある湯沢西小学校では２１日朝、多くの児童が保護者の車に乗って登校し、教職員らが正門に出て様子を見守った。同校では、体育など屋外の授業を自粛し、学校近くの畑で栽培している野菜の収穫の延期も決めた。

下校時も教職員が車で通学路を巡回するなどして対応する。伊藤武校長は「子どもの安全が最優先。教職員の負担も大きく、早く通常の生活が送れるようになってほしい」と話した。

クマが入り込んだ民家は湯沢駅の北約２５０メートルの住宅街。近くに住む自営業の女性（７０）は「昔から住んでいるが、こんなことは初めて。早く捕獲されてほしい」と話していた。

秋田県では今年、クマによる人身被害が４３人に上り、県は全域にクマの出没警報を出して注意を呼びかけている。