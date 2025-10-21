その反応には、共演者やファンも大喜びだ。元モーニング娘。の田中れいなが10月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。衣装を褒められて上機嫌になる一幕があった。

【映像】「かわいいですか？」田中れいな、衣装を褒められ上機嫌

当番組は視聴者からのコメントが特定数に達すると、ファンサービスを行うのが習わし。この日も早々に1000コメントを超え、MCの安田大サーカス・クロちゃんが「じゃあ、れいにゃいいですか？」と生歌唱をリクエストした。これを受け、田中は「はい」と返答。そのまま「いつも立つのか悩む」と椅子から立ち上がるか否かを考えると、クロちゃんが「立った方がかわいい」と衣装に着目した。

これに田中は「かわいいですか？もっと言って」と笑顔。共演女性陣が「髪もかわいい」などと絶賛すると、カメラの前でくるりと1回転した後にポーズを決めた。このパフォーマンスにクロちゃんが「あ、くるっと回った！」と喜ぶも、田中は「モデルを前にポーズできない」とひと言。すぐさま共演のギャルモデル・あおぽんらが「いや、いや、いや」「やめてください。やめてください」「ヤンキーかモデルか定かではないんで」などと恐縮すると、クロちゃんが「すごいね。後輩気質がえぐいね」と笑う中、ファンからも「脚がさらにながくみえる」「かわいいー！！」「全てが可愛い〜」「れいな〜」「スーパーウルトラハイパーれーなタイム」などと投稿が殺到した。

