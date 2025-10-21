JR¹âºêÀþ¼ÖÎ¾¤È¼Ö¤¬Æ§ÀÚ¤Ç¾×ÆÍ¤·¾å²¼Àþ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»Ãæ¡ÄÆ§ÀÚÁ°¤ÇÄä»ßÃæ¤Î54ºÐ½÷À±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÁ°¿Ê¡¡ºë¶Ì¡¦¹ãÁã
ºë¶Ì¸©¹ãÁã»Ô¤Ë¤¢¤ëJR¹âºêÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢JR¹âºêÀþ¤¬¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬º¢¡¢JR¹âºêÀþ¤Î¹ãÁã±Ø¤ÈËÌ¹ãÁã±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÆ§ÀÚ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢54ºÐ¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬Æ§ÀÚ¤ÎÁ°¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¼Ö¤¬È¯¿Ê¤·¡¢Æ§ÀÚÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÁö¹ÔÃæ¤ÎÅÅ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹âºêÀþ¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤é¹âºê±Ø¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆ³«¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹