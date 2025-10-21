現役力士の2人がプレミアリーグのスタジアムを訪れた

大相撲ロンドン公演に出場した74代横綱の豊昇龍が現地時間10月20日、イングランド・プレミアリーグの名門チェルシーが本拠地として使用する「スタンフォード・ブリッジ」を訪れた。

豊昇龍は、34年ぶりに開催された大相撲ロンドン公演にて、5戦全勝で優勝を果たした。そのなかで、日本相撲協会公式X（旧Twitter）は、豊昇龍がチェルシーのホームスタジアムであるスタンフォード・ブリッジへ訪問したことを報告。チェルシー側も公式Xで「大相撲の横綱が世界チャンピオンのホームを訪問します」と豊昇龍を歓迎した。

また、豊昇龍と同じく、ロンドン公演に出場した佐田の海は、アーセナルの本拠地「エミレーツ・スタジアム」を訪れた。豊昇龍と同様に特別ユニフォームがサプライズでプレゼントされ、日本相撲協会公式Xでは、エミレーツ・スタジアムのロッカールームで記念に写真を撮影する佐田の海の様子が公開された。

日本の国技である相撲と、サッカー発祥の地イングランドのプレミアリーグとの異文化交流が、大きな注目を集めるワンシーンとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）