【映画ランキング】『チェンソーマン レゼ篇』V5！ 『ストロベリームーン 余命半年の恋』は5位発進
10月17〜19日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末金土日動員37万5000人、興収5億8200万円をあげ、公開から5週連続で1位を記録した。累計では動員426万人、興収65億円を突破した。
2位は、『秒速5センチメートル』が週末金土日動員19万8000人、興収2億8300万円をあげ、先週と同順位をキープ。累計では動員71万人、興収10億円を突破した。
3位は、公開14週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員15万7000人、興収2億5500万円をあげ、先週と同順位。累計では動員2533万人、興収367億円を超えた。
4位は、公開20週目の『国宝』。今週末も3日間で動員7万8000人、興収1億1600万円を記録し、上位をキープしている。累計では動員1164万人、興収164億円を突破した。
5〜7位は初登場。5位には、芥川なおのベストセラー小説を酒井麻衣監督が映画化したラブストーリー『ストロベリームーン 余命半年の恋』。6位には、実在の心霊研究家・ウォ―レン夫妻が調査した事件を基にしたホラーシリーズ最終章『死霊館 最後の儀式』が。7位には、浮世絵師・葛飾北斎の娘であり、右腕として活躍した葛飾応為を長澤まさみが演じる『おーい、応為』がそれぞれランクインした。
10月17〜19日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第2位：『秒速5センチメートル』
第3位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第4位：『国宝』
第5位：『ストロベリームーン 余命半年の恋』
第6位：『死霊館 最後の儀式』
第7位：『おーい、応為』
第8位：『８番出口』
第9位：『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE-出会いのキセキ！-』
第10位：『沈黙の艦隊 北極海大海戦』
