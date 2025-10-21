¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙµÈÂôÎ¼¡¢¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¡¦¶Ó¿¥Ìò¤ÇÅÐ¾ì¡¡¥Í¥Ã¥È´¿´î¡Ö¹ñÊõ¤¬¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ´ãÊ¡¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè4½µ¡Ö¥Õ¥¿¥ê¡¢¥¯¥é¥¹¡¢¥·¥Þ¥¹¥«¡©¡×¡ÊÂè17²ó¡Ë¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÊõ¤¬¥¥¿¡¼¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ´ãÊ¡¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢²¼½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤ÈºÆ²ñ
¡¡½ÐËÛ¤·¤¿É×¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¾¾¹¾¤«¤é¤Ï¤ë¤Ð¤ëÅìµþ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥¡£Èà½÷¤ÏÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶äÆóÏº¤¬¿È¤ò´ó¤»¤ë²¼½É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡¥È¥¤ÏÉô²°¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¶äÆóÏº¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±þ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²×Î©¤Ä¥È¥¤¬¡Ö¤»¤á¤Æ¤ªÊÖ»ö¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¸Í¤¬Àª¤¤¤è¤¯³«¤¯¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¸Í¤¬³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥È¥¡£¸Í¤¬³«¤¤¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ÇÊÙ¶¯Ãæ¤À¤Ã¤¿ÄëÂçÀ¸¤Î¶Ó¿¥¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ï¥È¥¤ò¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤È°ì³å¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¶äÆóÏº¤Ï»Å»ö¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÏÃ¤·Àª¤¤¤è¤¯¸Í¤òÊÄ¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡µÈÂô±é¤¸¤ë¶Ó¿¥¤Ï¡ÈÂçÈ×ÀÐ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¡£¤Î¤Á¤Ë¥È¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò±é¤¸¤ëµÈÂô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÊõ¤¬¥¥¿¡¼¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤ªÎ¼¹ßÎ×!!¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡ÖÄ«¤«¤é´é¤¬ÂçÊÑÎÉ¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ´ãÊ¡¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¡¼¤ËµÈÂôÎ¼¤Î´é¤ÎÈþ¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
