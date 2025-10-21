田中美久、大胆衣装姿で美ボディ全開「すごい服」「刺激強い」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/21】元HKT48で女優の田中美久が10月19日、自身のInstagramを更新。美しいボディを披露した大胆な衣装姿に、話題が集まっている。
【写真】48出身24歳女優「すごい服」「刺激強い」大胆衣装姿
田中は「カレンダーのアザーカットを解禁」とつづり、複数の写真を公開。ビキニ姿で大きなくまのぬいぐるみを背負い、ヘルシーなボディラインを際立たせたショットや、黒のノースリーブドレスで透明感あふれる姿を披露した。
さらに、ブラウンのコートを肩掛けし、グレーのプリーツミニスカートにネクタイを合わせた秋のスタイルでは、クラシカルで大人びた雰囲気を演出。一方、白のレーストップスに麦わら帽子を合わせた夏の装いでは、柔らかな陽射しの中で透き通るような肌とナチュラルな表情を見せている。
この投稿に「可愛い」「スタイル神」「すごい服だ」「刺激強い」「色んな表情が見れて最高」「大人っぽい」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
