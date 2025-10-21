ミセス藤澤涼架、“大切なお知らせ”生配信冒頭に「泣きそうになっちゃって」裏話明かす
【モデルプレス＝2025/10/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が2025年10月21日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。10月16日に行われた生配信を終えた直後の心境を語った。
この日は、10月16日に行われたMrs. GREEN APPLEの生配信終了後に収録。2025年12月31日の「フェーズ2」完結と2026年1月1日の「フェーズ3」開幕を伝え、さらに2026年夏頃には1ヶ月の長期休暇を設けることが発表された。
冒頭には、配信での発表を振り返り、発表を終えた心境について藤澤は「本当に発表したばっかりで。もちろん、この発表することは、みんなで決めてさ。ここに向けて、っていう準備もあったし。でもなんか今、急にすごい実感が湧いてきて」と打ち明け、「“フェーズ2完結”っていう言葉が、いよいよやってきたんだな」と感慨深げな様子。大森も「フェーズ2開幕が、我々にとってものすごい大きい意味を持っていたじゃん」と、フェーズ2に懸けていた思いを明かした。
また、配信中について、藤澤は「元貴が一番最初に喋ってたんだけど、その時点でちょっと泣きそうになっちゃってて（笑）」と、開始早々気持ちが込み上げてきたと告白。若井も「思った！『やばい！りょうちゃん泣く、これ！』と思って（笑）」と、藤澤の異変に気づいていたことを明かし、藤澤は「でも、さすがに一番最初は伝えたいことがいっぱいあるからさ！泣いたらあかん！泣いたらあかん！って思いながら（笑）」となんとか乗り切ったことを話していた。
そして、大森は「“大切なお知らせ”っていう風に告知をしていまして。ファンは本当にもちろん、メディアの方々も『なになになに！？』ってなってた状態で、YouTubeの配信65万人同時接続っていう…！おら、見たことねえど！そんな配信は！」と配信の反響の大きさについて触れつつ感謝。続けて「びっくりしちゃってたんだけど、でもそれだけ注目していただけているんだな、っていうのを改めて実感させていただき、真摯にフェーズ2を走り抜けることと、フェーズ3を開幕すること。本当にそれに尽きるな、という風に思いました！」と語り、「改めて、年内フェーズ2を駆け抜けていきましょう！」と年内の活動への意気込みを明らかにした。（modelpress編集部）
