◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦が２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、「１番・ＤＨ」で出場したブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手が今ポストシーズン４本目の本塁打を放った。１−３で迎えた７回１死二、三塁で逆転の３ランを左中間スタンドにたたき込んだ。

劇的なアーチでスタジアムの興奮がヒートアップした。１―３と２点ビハインドで迎えた７回１死二、三塁。代わったばかりの右腕バザルドの２球目、内角シンカーをたたいた打球は左翼席に吸いこまれていった。スプリンガーは打球がスタンドに入ったのを見届けると両手を広げて喜びを表現した。まるで１９９３年ワールドシリーズ第６戦でジョー・カーターが２年連続ワールドチャンピオンを決めた逆転サヨナラ３ランを彷彿（ほうふつ）とさせる劇的な一発に数分、場内の熱狂は収まらなかった。

スプリンガーはポストシーズンに強く、アストロズ時代に計１９本塁打しており、通算２３本目。これで２２本で並んでいたＢ・ウィリアムズを抜き、Ｍ・ラミレス２９本、Ｊ・アルテューベ２７本に次ぎ、Ｋ・シュワバーと並ぶ３位タイに浮上した。